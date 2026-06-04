قم الگوی همدلی و همزبانی اقوام ایرانی است

فرامرز عظیمی، شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، این رویداد فرهنگی را نمادی از وحدت و همدلی ملی برشمرد و اظهار کرد: اقوام ایرانی با نقش‌آفرینی در حفظ مرزها و پاسداری از هویت ملی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور هستند.

شهردار قم، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، بر اهمیت تقویت همدلی، اتحاد و همبستگی میان اقوام ایرانی تأکید کرد.

عظیمی با اشاره به برگزاری این جشنواره در آستانه عید غدیر افزود: عید غدیر؛ عیدی است که مایه افتخار همه شیعیان جهان به شمار می‌رود؛ از این‌رو برای ایجاد فضایی سرشار از همدلی و وحدت تلاش کردیم؛ فضای عمومی شهر قم با حضور اقوام گوناگون کشور، همچون گلستانی از رنگ‌ها و فرهنگ‌های متنوع، معطر به عطر همبستگی و وفاق شود.

او ادامه داد: سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم به نمایندگی از مردم این شهر، زمینه حضور اقوام مختلف را فراهم کرده است تا همه اقوام ایرانی، فارغ از تفاوت‌های زبانی، قومی و فرهنگی و با محوریت محبت و ولایت حضرت امیرالمؤمنان علی(ع)، جلوه‌ای از وحدت ملی را به نمایش بگذارند.

شهردار قم با تأکید بر جایگاه برجسته اقوام در اقتدار ملی کشور بیان کرد: اقوام ایرانی همواره حافظ مرزهای این سرزمین بوده‌اند و روحیه ایثار، شجاعت و سلحشوری را نسل‌به‌نسل منتقل کرده‌اند. این سرمایه اجتماعی ارزشمند سبب شده است، دشمنان ایران اسلامی در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند و هیمنه جبهه آمریکایی‌صهیونیستی در برابر اراده ملت ایران شکسته شود.

عظیمی ادامه داد: ایران مقتدر زمانی معنا پیدا می‌کند که همدلی، همزبانی و تعامل میان اقوام مختلف در آن جریان داشته باشد. امروز این اتفاق ارزشمند در شهر قم رقم خورده است و امیدوار هستیم، این تجربه موفق به عنوان الگویی برای سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

او با دعوت از زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(ع) برای بازدید از این جشنواره گفت: از مردم عزیز دعوت می‌کنم، با حضور در این رویداد فرهنگی، از نزدیک با آداب، رسوم، پوشش‌ها، گویش‌ها و خوراک‌های متنوع اقوام ایرانی آشنا شوند و جلوه‌های زیبای همزیستی و همبستگی ملی را مشاهده کنند.

جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر، نماد همدلی در سایه فرهنگ غدیر است

مدیرعامل سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم نیز، برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» در قم را، نماد همدلی و وحدت در سایه فرهنگ غدیر دانست.

خسرو مقدسی‌زاده، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ غدیر در جامعه بیان کرد: عید سعید غدیر خم یکی از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی و فرصتی ارزشمند برای تبیین مفاهیم ولایت، همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه مواسات و همدلی در میان مردم است.

او ادامه داد: در همین راستا، این رویداد فرهنگی با مشارکت مجموعه‌های مردمی و فرهنگی و به میزبانی تنورخانه نان ایران برگزار می‌شود تا جلوه‌ای از وحدت اقوام، فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف در سایه محبت و ارادت به امیر مؤمنان امام علی(ع) به نمایش گذاشته شود.

مدیرعامل سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم؛ ترویج فرهنگ اطعام، احسان و مشارکت اجتماعی را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

مقدسی‌زاده با تأکید بر نقش برنامه‌های مردمی در گسترش فرهنگ ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: حضور قشرهای گوناگون مردم در چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی در جامعه باشد.

او از عموم شهروندان و زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) دعوت کرد تا با حضور در این رویداد فرهنگی در جشن بزرگ غدیر و برنامه‌های فرهنگی و اطعام علوی مشارکت کنند.

نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» با موضوع‌های «نان‌های سنتی ایرانی، خوراک و اطعام علوی»؛ «خوراک اقوام و عشایر ایران»؛ «صنایع‌دستی و سوغات» و «برپایی سیاه‌چادر عشایر» از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در قم، بلوار پیامبر اعظم(ص)، عمود ۸۲، تنورخانه نان ایران برای بازدید عموم مردم دائر است.

این جشنواره با مشارکت شهرداری کلانشهر قم؛ سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم؛ تنورخانه نان ایران و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار می‌شود.

انتهای پیام/