جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با حضور استاندار و شهردار قم گشایش یافت

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری»، همزمان با عید سعید غدیر خم، عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار و فرامرز عظیمی شهردار قم افتتاح شد.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی، فعالان گردشگری و حافظان میراث‌فرهنگی و قشرهای گوناگون مردم نیز در این آیین حضور داشتند.

استاندار و شهردار قم ضمن بازدید از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه از جمله غرفه‌های صنایع‌دستی هنرمندان قم و سیاه‌چادرهای عشایر چند استان کشور و مجموعه تنورخانه نان ایران (پخت نان و غذای سنتی)، به همراه مردم در نماز جماعت مغرب و عشاء در این مکان شرکت کردند.

سیاه‌چادر عشایر چند استان کشور به همراه سوغات و غذاهای محلی آنان در این نمایشگاه بر پا شده است و نیز غرفه‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان در رشته‌هایی مانند چرم‌دوزی، منبت‌کاری، زیورآلات سنتی، انگشترسازی، سفالگری، گلیم‌بافی و پاپوش‌های نمدی سنتی در این نمایشگاه قرار دارد.

این جشنواره با موضوع‌های «نان، خوراک و اطعام علوی»؛ «خوراک اقوام و عشایر ایران»؛ «صنایع‌دستی و سوغات» و «برپایی سیاه‌چادر عشایر» از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در قم، بلوار پیامبر اعظم(ص)، عمود ۸۲، تنورخانه نان ایران برای بازدید عموم مردم دائر است.

این جشنواره با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ شهرداری کلانشهر قم؛ سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قم و تنورخانه نان ایران برگزار می‌شود.

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