زیارت، از تجربه فردی تا گردشگری تمدنی

علی اکبر بنی اسدی، فعال گردشگری در یادداشتی نوشت: در نگاه نخست، زیارت تجربهای فردی و معنوی به نظر میرسد سفری برای آرامش، دعا و پیوند درونی انسان با امر قدسی. اما اگر این پدیده را در سطحی عمیقتر و اجتماعیتر ببینیم، باید آن را بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار در شکلگیری و تداوم تمدنها، بهویژه تمدن ایرانی- اسلامی، در نظر گرفت. به بیان دقیقتر، زیارت بهتنهایی «تمدن» نیست، اما میتواند یکی از نیروهای مهم تمدنساز و تمدنپایدارساز باشد؛ نیرویی که در کنار سایر عناصر، ساختارهای شهری، اقتصادی و فرهنگی را شکل داده است.
در علوم اجتماعی، تمدن به مجموعهای از نهادهای پایدار، الگوهای رفتاری، ساختارهای اقتصادی، نظامهای شهری و شبکههای معنایی گفته میشود که زندگی جمعی را سامان میدهد. در این چارچوب، زیارت نه یک کنش فردی صرف، بلکه یک «نهاد اجتماعی زنده» است که در طول تاریخ بر شکلگیری شهرها، مسیرهای ارتباطی، اقتصاد و حافظه جمعی اثر گذاشته است؛ اما این اثرگذاری در کنار دیگر عناصر تمدنی معنا پیدا میکند، نه بهصورت مستقل و جداگانه.
در تمدن ایرانی ـ اسلامی، زیارت یکی از نیروهای مهم شکلدهنده به شهرهای بزرگ و پایدار بوده است. شهرهایی مانند مشهد بهعنوان مهمترین قطب زیارتی جهان شیعه، و قم بهعنوان مرکز علمی و مذهبی، نمونههایی روشن از شهرهایی هستند که هویت شهری، ساختار اقتصادی و الگوی زیست اجتماعی آنها تا حد زیادی تحت تأثیر جریان زیارت شکل گرفته است. همچنین شهرهایی مانند شیراز و ری نیز در لایههای تاریخی و فرهنگی خود، پیوندهایی عمیق با زیارت و سنتهای دینی دارند و بخشی از شبکه گسترده شهرهای زیارتی و فرهنگی ایران را تشکیل میدهند.
زیارت در این شهرها تنها مقصد نهایی سفر نیست، یک فرآیند تمدنی است که در جریان آن، بازارها، کاروانسراها، مسیرهای ارتباطی، فضاهای اقامتی و الگوهای خاص شهرسازی شکل گرفتهاند. به این معنا، زیارت یکی از عوامل مؤثر در تولید فضا و سازماندهی شهری بوده است؛ عاملی که در کنار تجارت، سیاست، دانش و فرهنگ، به شکلگیری ساختارهای تمدنی کمک کرده است.
از سوی دیگر، زیارت نقش مهمی در تداوم حافظه تاریخی و فرهنگی ایفا میکند. هر سفر زیارتی، نوعی بازگشت به لایههای عمیق تاریخ و بازخوانی روایتهای دینی و فرهنگی است. این پیوستگی میان گذشته و حال، یکی از ارکان اساسی هر تمدن پایدار محسوب میشود؛ زیرا تمدنی که حافظه خود را از دست بدهد، در بازتولید هویت خویش نیز دچار گسست خواهد شد.
در کنار این بُعد تاریخی، زیارت همواره بستر گستردهای برای تعاملات اقتصادی و اجتماعی بوده است. جابهجایی میلیونها زائر در طول تاریخ، به شکلگیری شبکههای خدماتی، مسیرهای حملونقل، بازارهای محلی و زیرساختهای شهری منجر شده است. در این معنا، زیارت را میتوان یکی از اشکال تاریخی «گردشگری تمدنی» دانست؛ نوعی گردشگری که پیش از شکلگیری صنعت گردشگری مدرن وجود داشته و امروز نیز قابلیت بازتعریف در قالبهای جدید را دارد.
«گردشگری تمدنی» بر این ایده استوار است که سفر تنها دیدن مکانها نیست، بلکه ورود به یک روایت تاریخی و فرهنگی است. در این چارچوب، زیارت یکی از عمیقترین اشکال گردشگری تمدنی محسوب میشود، زیرا همزمان تجربه معنوی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را در خود جمع میکند؛ اما همچنان باید تأکید کرد که این ظرفیت، در کنار سایر عناصر تمدنی معنا مییابد، نه بهصورت مستقل از آنها.
زیارت همچنین یکی از مهمترین فضاهای همزیستی فرهنگی در جوامع اسلامی است. در این فضا، افراد با زبانها، قومیتها و طبقات اجتماعی متفاوت در یک تجربه مشترک قرار میگیرند و نوعی همبستگی اجتماعی شکل میگیرد. این ویژگی، زیارت را به یکی از عوامل تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام فرهنگی تبدیل کرده است.
با این حال، در سیاستگذاری فرهنگی و گردشگری امروز، زیارت هنوز کمتر بهعنوان یک «عامل تمدنی اثرگذار» و بخشی از منظومه گردشگری تمدنی دیده میشود و بیشتر در چارچوبی محدود به سنت یا امر مذهبی تعریف میشود. این نگاه، امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای گسترده فرهنگی، اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی آن را کاهش داده است.
اگر زیارت در چارچوب گردشگری تمدنی بازخوانی شود، میتوان آن را بخشی از یک نظام بزرگتر دانست که در آن معنا، شهر، تاریخ، اقتصاد و هویت در هم تنیدهاند. در این نگاه، زیارت نه در تقابل با توسعه، بلکه در امتداد آن قرار میگیرد و بهعنوان یکی از عوامل مؤثر میتواند به بازآفرینی شهرها، تقویت گردشگری فرهنگی و گسترش گفتوگوی میان فرهنگها کمک کند.
در نهایت، زیارت تنها سفری به یک مکان مقدس نیست؛ دروازه ورود به یک روایت تمدنی زنده است؛ روایتی که در آن زندگی روزمره، معنا و تاریخ در هم تنیدهاند، اما این روایت زمانی کامل میشود که در کنار دیگر عناصر تمدنی فهم شود.
