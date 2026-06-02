به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: رویداد خوراکشناسی طعمآفرین قلعه بالا با شعار سفرهای سبز و هنری از دستان ما و با هدف معرفی غذاهای سنتی و فرهنگ مصرف محصولات بومی و ارگانیک در روستای هدف گردشگری قلعه بالا برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: در این گردهمایی که با مشارکت فعال و خلاقانه بانوان هنرمند روستا همراه بود و شرکتکنندگان با بهرهگیری از مواد اولیه کاملاً بومی، توانمندیهای خود را در حوزه صنایع غذایی به نمایش گذاشتند.
او با تأکید بر اینکه این رویداد بر مفهوم منوی صفر کیلومتر (استفاده از محصولات محلی و کاهش ردپای کربن) بوده است، اظهار کرد: این رویداد علاوه بر همسویی با استانداردهای گردشگری مدرن، به تقویت اقتصاد خانوار و صیانت از اصالت فرهنگ غذایی منطقه کمک کرده است.
رضویان تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر تبادل تجربه میان اهالی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای محلی به گردشگران است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود گفت: این برنامهها با تبدیل ظرفیتهای بومی به جاذبههای گردشگری، مستقیماً در ارتقای برند قلعه بالا و افزایش ماندگاری سفر تأثیرگذار هستند.
او در پایان با تقدیر از مشارکت پرشور بانوان قلعه بالا تأکید کرد: پاسداشت میراث ناملموس خوراک و معرفی هنرهای سنتی مرتبط با آن، یکی از مؤلفههای مهم در پرونده ثبت جهانی قلعه بالا است و این اداره در تلاش است تا با حمایت از چنین رویدادهای جامعهمحوری، ضمن حفظ اصالتهای فرهنگی، بستری برای شکوفایی اقتصاد روستا و ایفای نقش اثرگذارتر بانوان در صنعت گردشگری فراهم سازد.
انتهای پیام/
نظر شما