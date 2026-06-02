۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۷

برنامه‌ریزی برای اجرای پویش «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» در میامی با هدف حمایت از مشاغل خانگی

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی از برگزاری نشست مشترک با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برای برنامه‌ریزی اجرای پویش «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی روز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: نشست مشترکی با حضور مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی در خصوص برنامه‌ریزی برای اجرای پویش «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی افزود: هدف از برگزاری این نشست، حمایت از مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد و همچنین معرفی، عرضه و ترویج صنایع‌دستی شهرستان میامی در قالب این پویش ملی است، طرحی که می‌تواند زمینه مناسبی برای توانمندسازی فعالان این حوزه و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فروش محصولات بومی و محلی فراهم کند.

او با اشاره به اهمیت تسهیلگری در حوزه اشتغال‌های خانگی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی راهکارهای تسهیل در فعالیت مشاغل خانگی به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی بود تا هنرمندان و فعالان این بخش بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیت‌های موجود برای عرضه تولیدات خود بهره‌مند شوند.

اسماعیلی اظهار کرد: پویش «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» با هدف حمایت از این قشر برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور تولیدکنندگان خرد، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان کسب‌وکارهای خانگی در بازارهای محلی و معرفی محصولات آن‌ها به مخاطبان گسترده‌تر باشد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از مشاغل خرد و کسب‌وکارهای خانگی، این پویش در سطح کشور آغاز شده و یکی از سیاست‌های مهم دولت نیز حمایت از اشتغال‌های خرد و خانگی است، موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و توسعه بازار فروش محصولات بومی داشته باشد.

