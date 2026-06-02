به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی امیرجان روز سه‌شنبه 12 خرداد 1405 با اعلام این خبر گفت: با گذر زمان و اثرگذاری عوامل محیطی، بخشی از تزئینات کاشی‌کاری مسجد امام (ره) با آسیب‌ها و تهدیدهایی روبه‌رو شده بود، از این‌رو برای جلوگیری از تخریب بیشتر و صیانت از این گنجینه تاریخی، عملیات تخصصی مرمت شامل نقش‌برداری، الگوبرداری و دانه‌گذاری کاشی‌ها آغاز شده است.

مدیر پایگاه ملی بافت تاریخی شهر سمنان افزود: در این عملیات، نقش‌های قدیمی به‌صورت دقیق الگوبرداری می‌شود تا ساخت و نصب کاشی های مفقود مطابق با الگوی تاریخی و شیوه اجرای اولیه انجام شود.

او بیان کرد: هدف نهایی این عملیات، حفظ شکوه مسجد سلطانی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

مدیر پایگاه ملی بافت تاریخی شهر سمنان با بیان اینکه مسجد سلطانی به دستور فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شده است، تصریح کرد: این بنا یکی از پنج مسجد سلطانی ایران و از معدود مساجد چهارایوانی کشور محسوب می‌شود و در مرکز شهر سمنان، خیابان امام خمینی(ره) قرار دارد.

او همچنین خاطرنشان کرد: مسجد امام(ره) سمنان از نمونه‌های شاخص مسجد مدرسه در دوره قاجار است و با توجه به تزئینات کاشی‌کاری و نقاشی‌های ارزشمند به شماره ۳۹۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/