آغاز فصل جدید برای عمارت تاریخی ابراهیمی (حشمتیه) دامغان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان، فرماندار شهرستان دامغان، معاونان اداره کل میراث فرهنگی استان، مسئولان شهرستانی و نمایندگان بخش خصوصی آیین آغاز عملیات مرمت و ساماندهی خانه ابراهیمی دامغان (عمارت تاریخی حشمتیه) دامغان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت این بنای ارزشمند، بیان کرد: عمارت ابراهیمی یکی از بناهای شاخص و با هویت دامغان است که خوشبختانه پس از پیگیریهای فراوان، از طریق برگزاری مزایده توسط صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، به بخش خصوصی واگذار شد.
او با اشاره به اینکه عمارت حشمتیه اولین مدرسه دامغان بوده است، افزود: در این راستا، شرکت مواد معدنی آسیا به عنوان سرمایهگذار و بهرهبردار، مسئولیت مرمت، احیا و بهرهبرداری از این مجموعه تاریخی را بر عهده گرفته است.
اکبرپور اظهار کرد: هدف اصلی ما در این پروژه، حفظ اصالت کالبدی بنا در کنار کاربری بخشی دوباره به آن است تا این عمارت بتواند به چرخهی حیات اجتماعی و گردشگری شهر بازگردد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با تأکید بر همکاری و نظارت دقیق بر این عملیات تصریح کرد: عملیات مرمت تحت نظارت مستقیم کارشناسان میراثفرهنگی آغاز شده است و سیاست ما در اداره میراثفرهنگی شهرستان، حمایت از حضور بخش خصوصی برای حفظ بناهای تاریخی است، چرا که واگذاری به بهرهبرداران توانمند، بهترین راه برای جلوگیری از تخریب و ایجاد ارزش افزوده برای آثار تاریخی شهرستان است.
او در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه نه تنها به حفظ یکی از شناسنامههای معماری دامغان کمک میکند، بلکه با تبدیل شدن به یک مرکز خدمات گردشگری، میتواند در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی منطقه نیز نقش مؤثری ایفا کند.
در این مراسم، مدیرکل میراثفرهنگی استان نیز ضمن قدردانی از ورود سرمایهگذار به عرصه مرمت آثار تاریخی، بر لزوم رعایت اصول مرمت علمی و ضوابط میراثفرهنگی در طول اجرای پروژه تأکید کرد و از فرمانداری و شهرداری دامغان بابت حمایتهای همهجانبه در تسهیل این فرآیند تقدیر کرد.
