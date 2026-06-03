به گزارش خبرنگار میراثآریا، نخستین جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با عنوان «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری»، همزمان با عید سعید غدیر خم در شهر قم برگزار میشود.
این جشنواره با موضوعهای «نان، خوراک و اطعام علوی»؛ «خوراک اقوام و عشایر ایران»؛ «صنایعدستی و سوغات» و «برپایی سیاهچادر عشایر» تا ۱۵ خردادماه جاری از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در قم، بلوار پیامبر اعظم(ص)، عمود ۸۲، تنورخانه نان ایران برای بازدید عموم مردم دائر است.
این جشنواره با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری قم و تنورخانه نان ایران برگزار میشود.
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