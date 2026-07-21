به گزارش خبرنگار میراثآریا، هادی عموسلطانی آرانی روز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکهزار و ۸۰۰ دستگاه ناوگان عمومی مسافری فعال در این استان با هدف افزایش دقت در محاسبه پیمایش و تخصیص عادلانه سوخت، تا پیش از آغاز سفرهای اربعین حسینی به سامانه مکانیاب (GPS) مجهز میشوند.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم بیان کرد: با توجه به تخصیص سوخت ناوگان حملونقل عمومی مسافری برونشهری بر اساس میزان پیمایش، اجرای طرح تجهیز این ناوگان به سامانه مکانیاب در این استان شروع شده است.
سلطانی افزود: نصب سامانه مکانیاب، ضمن افزایش دقت در محاسبه میزان پیمایش، نقش مؤثری در پایش و نظارت بر تردد ناوگان در محورهای برونشهری از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و نیز مالکان وسائل نقلیه دارد.
او اضافه کرد: قبل از اجرای این طرح، سوخت ناوگان حملونقل عمومی مسافری بر اساس صورتوضعیت تخصیص مییافت؛ ولی برای افزایش دقت و توزیع عادلانه سوخت، مقرر شده است، بعد از نصب سامانه مکانیاب، میزان سوخت بر مبنای صورتوضعیت و اطلاعات پیمایشی ثبتشده در این سامانه محاسبه و تخصیص داده شود.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم، با اشاره به در پیش بودن سفرهای اربعین حسینی گفت: با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان عمومی مسافری و محاسبه میزان پیمایش برای تخصیص سوخت، پیشبینی میشود تا اربعین امسال تمامی ناوگان عمومی مسافری فعال استان به سامانه مکانیاب مجهز شود.
سلطانی درباره تأمین اعتبار این طرح خاطرنشان کرد: هزینه خرید سامانه مکانیاب بر عهده مالکان ناوگان است و نصب آن با همکاری اداره حملونقل مسافر و دفتر ایمنی و پایش هوشمند این ادارهکل انجام میشود.
او افزود: بیش از یکهزار و ۸۰۰ دستگاه ناوگان عمومی حملونقل جادهای مسافر شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه در استان قم فعالیت میکنند که این سامانه بهتدریج بر روی تمامی ناوگان فعال نصب خواهد شد.
استان قم به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۷ استان کشور، یکی از محورهای پرتردد جادهای بهویژه در ایام اربعین حسینی به شمار میرود.
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