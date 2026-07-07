به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنج کیوسک راهنمای زائر با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و شهرداری قم در نقاط مختلف شهر برای راهنمایی زائران و شرکت‌کنندگان مراسم بدرقه آقای شهید ایران و ارائه خدمات اسکان مستقر شد.

این کیوسک‌ها با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات اسکان، معرفی مراکز خدمت‌رسانی و ارائه اطلاعات مورد نیاز در ایام برگزاری مراسم بدرقه آقای شهید ایران راه‌اندازی شده است.

بر این اساس، کیوسک‌های راهنمای زائر در عوارضی قم–تهران (ابتدای ورودی بوستان فدک)، بلوار امام رضا(ع) (ورودی بوستان امام رضا(ع))، میدان معلم (جنب هتل المپیک)، بلوار شهید سلیمانی (پارک‌سوار شمالی) و میدان ولیعصر(عج) (بوستان ولیعصر) مستقر هستند.

همچنین سامانه پاسخگویی ۱۳۷ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به زائران است و شماره‌های تلفن ۰۲۵۳۷۰۶۵۱۵۶ ، ۰۲۵۳۷۰۶۵۱۵۴ و ۰۲۵۳۷۰۶۵۱۰۷ برای راهنمایی و هماهنگی اسکان در اختیار زائران قرار دارد.

زائران و مسافران می‌توانند برای آگاهی از سایر پایگاه‌های راهنمای زائر و دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی https://qomzaer.ir/ مراجعه کنند.

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