به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدمهدی زارعی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تسهیل سفر عزاداران افزود: راهآهن جنوبشرق با بسیج ظرفیتهای فنی، عملیاتی و خدماتی خود، شرایط لازم را برای اعزام منظم و ایمن سوگواران و علاقهمندان به حضور در مراسمهای تشییع و وداع در تهران و قم فراهم کرده است.
مدیرکل راهآهن جنوبشرق اظهار کرد: نخستین قطار کاروانهای عزادار روز شنبه با حضور و بدرقه مدیران راهآهن جنوبشرق اعزام شد و امروز نیز سومین رام قطار در ادامه این خدمترسانی، زائران و سوگواران را به مقصد تهران و قم جابهجا کرد.
او با تأکید بر اینکه این اعزامها در پاسخ به استقبال و درخواست مردمی برنامهریزی شده است، تصریح کرد: این تمهیدات ویژه تا ۱۸ تیرماه استمرار خواهد داشت تا علاقهمندان و عزاداران بتوانند با آرامش، نظم و سهولت بیشتر برای حضور در آیینهای تشییع رهبر شهید به تهران و قم عزیمت کنند.
زارعی همچنین با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهآهن جنوبشرق گفت: تمامی بخشهای مرتبط در حوزههای سیر و حرکت، فنی، خدمات ایستگاهی و پشتیبانی در آمادهباش کامل قرار دارند تا این مأموریت با حداکثر کیفیت، ایمنی و نظم به انجام برسد.
او خاطرنشان کرد: راهآهن جنوبشرق این خدمت را وظیفهای در مسیر همراهی با مردم، تکریم عزاداران و تسهیل حضور سوگواران در این مناسبت مهم میداند و با تمام توان در این مسیر ایفای نقش خواهد کرد.
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