۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳

هنرمندان صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان برای شرکت در تشییع پیکر رهبر شهید عازم مشهد مقدس شدند

هنرمندان صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان برای شرکت در تشییع پیکر رهبر شهید عازم مشهد مقدس شدند

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل گفت: جمعی از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان زابل به‌منظور حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، عصر امروز راهی مشهد مقدس شدند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه با اعلام این خبر اظهار کرد: مردم سیستان همواره در بزنگاه‌های تاریخی حضوری آگاهانه، مسئولانه و اثرگذار داشته‌اند و امروز نیز در کنار ملت ولایت‌مدار ایران، با حضوری پرشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذارند.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل افزود: هنرمندان صنایع‌دستی زابل، شهر هنر تاریخی سیاه‌دوزی سیستان، نیز با احساس مسئولیت و عشق به ارزش‌های انقلاب، برای وداع و آخرین دیدار با رهبر شهید، عازم مشهد مقدس شدند تا در این آیین باشکوه حضور یابند.

او ادامه داد: این کاروان متشکل از ۶۰ نفر از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی و سایر مردم ولایت مدار شهرستان است که عصر امروز در قالب دو دستگاه اتوبوس، راهی مشهد مقدس شدند تا در مراسم تشییع پیکر مطهر و آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کنند.

میرحسینی تأکید کرد: حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در این مراسم، نمادی از پیوند عمیق فرهنگ، هنر و هویت ایرانی ـ اسلامی با آرمان‌های انقلاب و تجدید عهد با مسیر شهیدان و ارزش‌های والای نظام اسلامی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041501028
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha