بهگزارش خبرنگار میراثآریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه با اعلام این خبر اظهار کرد: مردم سیستان همواره در بزنگاههای تاریخی حضوری آگاهانه، مسئولانه و اثرگذار داشتهاند و امروز نیز در کنار ملت ولایتمدار ایران، با حضوری پرشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش میگذارند.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زابل افزود: هنرمندان صنایعدستی زابل، شهر هنر تاریخی سیاهدوزی سیستان، نیز با احساس مسئولیت و عشق به ارزشهای انقلاب، برای وداع و آخرین دیدار با رهبر شهید، عازم مشهد مقدس شدند تا در این آیین باشکوه حضور یابند.
او ادامه داد: این کاروان متشکل از ۶۰ نفر از صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی و سایر مردم ولایت مدار شهرستان است که عصر امروز در قالب دو دستگاه اتوبوس، راهی مشهد مقدس شدند تا در مراسم تشییع پیکر مطهر و آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کنند.
میرحسینی تأکید کرد: حضور هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی در این مراسم، نمادی از پیوند عمیق فرهنگ، هنر و هویت ایرانی ـ اسلامی با آرمانهای انقلاب و تجدید عهد با مسیر شهیدان و ارزشهای والای نظام اسلامی است.
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