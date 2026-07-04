۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸

با پیگیری‌های استاندار خوزستان انجام شد

آزادی تردد خودروهای پلاک اروند در مسیرهای تهران، قم و مشهد به مناسبت آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

آزادی تردد خودروهای پلاک اروند در مسیرهای تهران، قم و مشهد به مناسبت آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

با پیگیری‌های استاندار خوزستان و هماهنگی‌های انجام‌شده با فرماندهی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد اروند در مسیرهای منتهی به تهران، قم و مشهد به مناسبت برگزاری آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی فراهم شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در گفتگویی کوتاه با بخش خبر ۲۳ سیمای مرکزخوزستان اعلام کرد : با پیگیری ها و هماهنگی‌های صورت گرفته با نیروی انتظامی، مالکان خودروهای پلاک اروند می‌توانند تا پایان هفته آینده با خودروی شخصی خود در این مسیرها تردد کرده و در مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.

استاندار خوزستان در پایان اظهار کرد: این تصمیم در راستای تسهیل حضور گسترده مردم ولایت‌مدار و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی در مراسم تشییع میلیونی آقای شهید ایران اتخاذ شده است.

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کد خبر 1405041300909
حسن بهداد
دبیر مهدی ارجمند

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