آزادی تردد خودروهای پلاک اروند در مسیرهای تهران، قم و مشهد به مناسبت آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان در گفتگویی کوتاه با بخش خبر ۲۳ سیمای مرکزخوزستان اعلام کرد : با پیگیری ها و هماهنگیهای صورت گرفته با نیروی انتظامی، مالکان خودروهای پلاک اروند میتوانند تا پایان هفته آینده با خودروی شخصی خود در این مسیرها تردد کرده و در مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.
استاندار خوزستان در پایان اظهار کرد: این تصمیم در راستای تسهیل حضور گسترده مردم ولایتمدار و علاقهمندان به آرمانهای انقلاب اسلامی در مراسم تشییع میلیونی آقای شهید ایران اتخاذ شده است.
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