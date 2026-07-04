آزادی تردد خودروهای پلاک اروند در مسیرهای تهران، قم و مشهد به مناسبت آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

با پیگیری‌های استاندار خوزستان و هماهنگی‌های انجام‌شده با فرماندهی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد اروند در مسیرهای منتهی به تهران، قم و مشهد به مناسبت برگزاری آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی فراهم شد.