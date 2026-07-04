خوزستان با ۲۴ هزار شهید، پایگاه مقاومت و وفاداری به نظام است / اعزام بیش از ۶۱ هزار خوزستانی به پایتخت برای بدرقه پیکر مطهر رهبر انقلاب

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، شامگاه جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ما ده گروه مستندساز متشکل از بیش از هفتاد خبرنگار، تصویربردار و مستندساز را از رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی استان به تهران اعزام می‌کنیم تا پوشش جامعی از این مراسم داشته باشند و صدا و سیمای مرکز استان نیز در این زمینه نقش قابل توجهی ایفا می‌کند که لازم می‌دانم صمیمانه از این عزیزان تشکر کنم.

استاندار خوزستان افزود: برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی توسط اقوام مختلف خوزستانی در تهران با لباس‌های محلی فاخر، جلوه‌ای از عمق دلدادگی خوزستانی‌ها به رهبر شهیدمان را به نمایش می‌گذارد و نشان‌دهنده وحدت اقوام در این استان است.

او با اشاره به گرمای هوا و مسافت طولانی سفر به تهران گفت: کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای، مشکلات حرکتی، کودکان خردسال یا مادران باردار دارند، تا جای ممکن از حضور در این مراسم پرشور خودداری کنند و افراد شرکت‌کننده نیز حتماً داروهای مصرفی خود را همراه داشته باشند و ضمن رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از گرمازدگی، به صورت کاروانی حرکت کرده و سرگروهی را برای هماهنگی انتخاب کنند تا در صورت گم شدن افراد، امکان هدایت سریع وجود داشته باشد.

موالی‌زاده با تأکید بر کوتاه‌کردن زمان توقف در محل مراسم برای استفاده دیگران از این فیض معنوی، تصریح کرد: من فردا صبح خودم در تهران حضور خواهم یافت تا شرایط میدانی را بررسی کرده و اگر نقصی وجود داشته باشد، هماهنگی‌های لازم را در مناطق پانزده و بیست تهران برای تردد و اسکان انجام دهم.

او در ادامه با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید، گفت: الگوی معرفتی ایشان که تلفیقی از خضوع در برابر خداوند، مهربانی پدرانه با مردم و صلابت در برابر مستکبران بود، چراغ راه حکمرانی ما است. ایشان در مقابل خداوند عارفی سالک و در مقابل مردم با عطوفت و فروتنی برخورد می‌کردند و حتی با خانواده شهید مسیحی با گرمی و صمیمیت رفتار می‌نمودند و این نشان از وسعت نگاه ایشان داشت.

استاندار با اشاره به ارتباط عمیق رهبر شهید انقلاب با خوزستان، خاطرنشان کرد: حضور شجاعانه ایشان در ابتدای جنگ تحمیلی و نقش برجسته‌شان در شکست حصر سوسنگرد و ادامه این حضور تا پایان جنگ، نشان از روحیه جهادی و نهادینه‌شده شجاعت در وجود ایشان داشت. ایشان همچنین در سفر سال ۱۳۷۵ به خوزستان، بحث طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی را مطرح کردند که تاکنون ۲۴۸ هزار هکتار آن اجرا شده و مابقی با پیگیری‌های ما و حمایت رئیس‌جمهور محترم دنبال خواهد شد.

او با تمجید از نگاه راهبردی رهبر شهید به علم و فناوری، افزود: تأکید ایشان بر پیشرفت در علوم هسته‌ای، نانوتکنولوژی و سلول‌های بنیادی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب که جوانان را کانون توجه قرار داده، نشان از نگاه آینده‌نگر ایشان داشت. همچنین حمایت بی‌دریغ از تمام دولت‌ها و تاکید بر حفظ وحدت ملی و پرهیز از پراکندگی، از ارکان مدیریتی ایشان بود.

موالی‌زاده با بیان این‌که رهبر شهید هر سال را با عنوانی اقتصادی نام‌گذاری می‌کردند، گفت: دغدغه اصلی ایشان حل مشکلات معیشتی، مهار تورم و ایجاد اشتغال بود و این نشان می‌دهد که حکمرانی را وسیله‌ای برای خدمت به مردم می‌دانستند، نه مقصدی برای قدرت. ایشان همواره می‌فرمودند که با مردم گرم بگیرید، سخن آنان را بشنوید و حتی اگر تندی کنند، صبوری کنید چراکه مردم ولی‌نعمت ما هستند.

او با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: خوزستان با تقدیم ۲۴ هزار شهید، پایگاه مقاومت و کانون عشق اهل بیت(ع) است و ما در جنگ اخیر نیز شاهد ایستادگی باشکوه مردم بودیم. در این دوران، یازده قرارگاه در استانداری فعال شد و هم‌اکنون نیز کمیته‌های حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، امنیتی و اطلاع‌رسانی برای ساماندهی سفر زائران به تهران فعال شده‌اند.

استاندار خوزستان در خصوص آمار اعزام‌ها، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی اولیه برای سهمیه خوزستان حدود ۴۰ هزار نفر بود، اما تا امروز بیش از ۶۱ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و این تعداد رو به افزایش است.

او افزود: برای جابجایی این عزیزان، بیش از ۱۶۰۰ دستگاه خودرو شامل اتوبوس، مینی‌بوس و ون آماده شده و با هماهنگی نیروی انتظامی و راهور، خودروهای دارای پلاک شهرستانی تا پایان هفته آینده نیازی به طرح ترافیک ندارند. همچنین بخشی از ظرفیت راه‌آهن نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.

موالی‌زاده در پایان گفت: هدف بعثت انبیا در دو جمله خلاصه می‌شود: تعظیم امر خدا و شفقت بر خلق خدا. رهبر شهید ما دقیقاً بر همین مدار حرکت کردند و ما نیز در خوزستان با ایجاد تالار «صدای مردم» در استانداری، سعی کردیم این مسیر را ادامه دهیم. خدمت به مردم خوزستان که شایسته بهترین خدمات هستند را وظیفه‌ای عاشقانه می‌دانم و معتقدم کار در این استان تعطیلی‌بردار نیست و باید شبانه‌روز برای حل مشکلات آن کوشید.

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