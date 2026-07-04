تأکید استاندار خوزستان بر بهسازی ساحل اروند و تکمیل پل ویژه گردشگری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، روز گذشته در بازدید از ساحل رودخانه اروند در شهرستان خرمشهر گفت: بهسازی و ساماندهی این ساحل باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای توسعه گردشگری در این منطقه فراهم شود.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری رودخانه اروند افزود: تکمیل پل ویژه گردشگری در خرمشهر یکی از اولویت‌های مهم است که باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

او تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پل و بهسازی ساحل اروند، شاهد رونق گردشگری و جذب بیشتر مسافران و زائران در این شهرستان خواهیم بود.

موالی‌زاده اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری این منطقه هستند.

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