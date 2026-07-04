سیزدهم تیرماه یادآور درخشش نام «شوش» بر تارک میراث بشری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پیام محمد جوروند آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
سیزدهم تیرماه، در تقویم تاریخی خوزستان، همواره یادآور درخشش نام «شوش» بر تارک میراث بشری و ثبت جهانی این مهد کهن تمدن است؛ روزی که نام ایران عزیز در حافظه تاریخ جهان، بیش از پیش به نیکی ثبت شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان افزود: اما امسال، این یادروز شکوهمند، در سایهسار اندوهی سترگ و جانکاه قرار گرفته است؛ اندوهی که پیکر مطهر رهبر مجاهد، شهید والامقام انقلاب اسلامی و یاران همراهش را بر دستان مردم وفادارِ ایران قرار داده است.
او خاطرنشان کرد: امروز، در حالی که خوزستان قهرمان، داغدارِ فقدان جانسوزِ این اسوه ایستادگی و ولایت است، «شوش» نیز گویی همنوا با مردم ایران، در عزای خورشیدی نشسته است که سالها پرتوِ هدایتگرش بر سرِ این دیار مستدام بود. تقارن این روز بزرگ با وداع تاریخی و حماسی ملت با «آقای شهید ایران»، پیامی عمیق در خود دارد؛ گویی تاریخ، گواه میدهد که ریشه در خاک این سرزمین، تنها با خون مجاهدان راه حق آبیاری میشود و تمدن ما، مرهون جانفشانیهای چنین بزرگمردانی است.
جوروند ادامه داد: اگر دیروز شوش را به جهانیان به عنوان نمادی از شکوه تمدنی معرفی کردیم، امروز همان شوش و همان خوزستان، مشایعتکننده پیکرِ مطهرِ رهبری است که خود، قلهای از تمدن اخلاقی و انسانی اسلام ناب بود. این خروش بینظیر مردم در بدرقه این شهید والامقام، خود میراثی است که در حافظه تاریخ ماندگار خواهد ماند؛ میراثی از عشق، وفاداری و پیوند ناگسستنی میان امت و امام شهیدشان.
او بیان کرد: اینجانب، ضمن گرامیداشت سالروز ثبت جهانی شوش که نشان از پویایی تاریخ این مرز و بوم دارد، با دلی آکنده از غم و چشمانی اشکبار، شهادت جانسوز رهبر فرزانه و عزیزمان را به پیشگاه حضرت بقیةالله (عج)، خانواده معظم ایشان و ملت بزرگ ایران اسلامی تسلیت عرض مینمایم.
جوروند اضافه کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن روح بلند، علو درجات و برای ملت شریف ایران، صبر و ثباتقدم در راه آرمانهای بلند آن شهید عزیز را مسئلت دارم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان ابراز داشت: خوزستان، امروز بیش از هر زمان دیگری، درس ایستادگی را در مکتب این شهید سرافراز مرور و با آرمانهای او تجدید بیعت میکند.
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