به گزارش خبرنگار میراث آریا، مولوی محمد سپاهی روز شنبه 13 تیرماه 1405 اظهار کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و فرزانه انقلاب اسلامی، بیانگر وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب، ولایت و عزت اسلامی است و پیام روشنی از انسجام ملی و وحدت امت اسلامی به جهانیان منتقل خواهد کرد.

مولوی اهلسنت با اشاره به نقش رهبر شهید در صیانت از عزت و استقلال کشور افزود: ایشان در طول سال‌های مجاهدت، با شجاعت، درایت و استقامت در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری ایستادگی کرد و با رهبری حکیمانه خود، عزت، امنیت و استقلال کشور را حفظ کرد.

او ادامه داد: حضور مردم در این آیین، ادای احترام به خدمات و مجاهدت‌های این شخصیت برجسته و همچنین تجدید پیمان با ارزش‌هایی است که انقلاب اسلامی بر پایه آنها شکل گرفته است.

مولوی سپاهی با تأکید بر اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی هستند، تصریح کرد: حضور یکپارچه مردم در این مراسم، پاسخی روشن به این توطئه‌ها خواهد بود و بار دیگر اقتدار، بصیرت و همبستگی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

عالم اهل‌سنت سراوان در پایان از مردم سراوان و دیگر هم‌میهنان دعوت کرد با حضوری گسترده، آگاهانه و باشکوه در آیین تشییع رهبر شهید، ضمن ادای احترام به مقام والای ایشان، پیام وحدت، عزت، استقامت و همدلی ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند.

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