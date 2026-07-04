۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

مولوی اهل سنت در سیستان وبلوچستان:

تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید ایران پاسخی قاطع به توطئه‌هاست

تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید ایران پاسخی قاطع به توطئه‌هاست

مولوی و عالم اهل سنت شهرستان سراوان در استان سیستان وبلوچستان گفت: حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، پاسخ قاطع به توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مولوی محمد سپاهی روز شنبه 13 تیرماه 1405 اظهار کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و فرزانه انقلاب اسلامی، بیانگر وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب، ولایت و عزت اسلامی است و پیام روشنی از انسجام ملی و وحدت امت اسلامی به جهانیان منتقل خواهد کرد.

مولوی اهلسنت با اشاره به نقش رهبر شهید در صیانت از عزت و استقلال کشور افزود: ایشان در طول سال‌های مجاهدت، با شجاعت، درایت و استقامت در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری ایستادگی کرد و با رهبری حکیمانه خود، عزت، امنیت و استقلال کشور را حفظ کرد.

او ادامه داد: حضور مردم در این آیین، ادای احترام به خدمات و مجاهدت‌های این شخصیت برجسته و همچنین تجدید پیمان با ارزش‌هایی است که انقلاب اسلامی بر پایه آنها شکل گرفته است.

مولوی سپاهی با تأکید بر اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی هستند، تصریح کرد: حضور یکپارچه مردم در این مراسم، پاسخی روشن به این توطئه‌ها خواهد بود و بار دیگر اقتدار، بصیرت و همبستگی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

عالم اهل‌سنت سراوان در پایان از مردم سراوان و دیگر هم‌میهنان دعوت کرد با حضوری گسترده، آگاهانه و باشکوه در آیین تشییع رهبر شهید، ضمن ادای احترام به مقام والای ایشان، پیام وحدت، عزت، استقامت و همدلی ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند.

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کد خبر 1405041300879
نصرالله کوهکن
دبیر مهدی ارجمند

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