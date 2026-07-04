روایتی از هماهنگی سیستان و بلوچستان برای بدرقه رهبر شهید/از پیش بینی حضور 150 هزار زائر تا آماده سازی ۳۰۰ اتوبوس و ۱۷ محل اسکان

میراث‌آریا_ پیش از آنکه نخستین اتوبوس زائران سیستان و بلوچستان برای بدرقه رهبر شهید راهی مشهد شود، عملیات اجرایی این سفر در استان آغاز شده، دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، از استانداری و سپاه سلمان تا راهداری، پلیس، فرمانداری‌ها و متولیان سلامت، هر یک مسئولیت بخشی از این مأموریت را بر عهده دارند؛ شبکه‌ای از اقدامات که تنها با هماهنگی کامل، به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وسعت جغرافیایی سیستان و بلوچستان، فاصله شهرهای مختلف استان تا مشهد و ضرورت ارائه خدمات مستمر به زائران، برنامه‌ریزی این اعزام را از یک عملیات حمل‌ونقل فراتر برده است. در چنین شرایطی، آماده بودن ناوگان، اسکان، سوخت، خدمات درمانی، مدیریت تردد و پشتیبانی، اجزای یک برنامه واحد به شمار می‌روند که اجرای هر بخش، به انجام درست بخش دیگر وابسته است.

همین نگرش، به محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها در ستاد اجرایی سیستان و بلوچستان تبدیل شد؛ جایی که تمام تمرکز بر تقسیم دقیق وظایف، نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات و بسیج حداکثری امکانات دستگاه‌های اجرایی معطوف بود. استاندار نیز در همین راستا، از این مأموریت با عنوان «تکلیف همگانی» یاد کرد؛ عنوانی که گویای جدیت مسئولان استان برای اجرای این برنامه است.

ستاد عملیاتی ۲۴ ساعته برای اجرای «تکلیف همگانی»

آخرین تصمیم‌های اجرایی این مأموریت بزرگ در ستاد هماهنگی برنامه های استانی مراسم تشییع رهبر شهید اتخاذ شد؛ جایی که هماهنگی میان دستگاه‌ها، تقسیم مسئولیت‌ها و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات، محور اصلی برنامه‌ریزی‌های این سفر بود.

استاندار سیستان و بلوچستان، برگزاری آیین بدرقه رهبر شهید را فراتر از یک برنامه اجرایی دانست و گفت: این مراسم فرصتی برای پاسداشت آرمان‌های انقلاب و تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید است. میراث ماندگار ایشان، حفظ نظام، انقلاب و مردم است و برگزاری مراسمی در شأن این جایگاه، بخشی از مسئولیت مدیران و دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

منصور بیجار با اشاره بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان، از تشکیل ستاد عملیاتی ۲۴ ساعته خبر داد و افزود: کمیته‌های اجرایی باید مأموریت‌های خود را به‌صورت مستمر دنبال کنند و گزارش اقدامات را لحظه‌ای به ستاد ارائه دهند تا در صورت نیاز، تصمیم‌های لازم بدون وقفه اتخاذ شود. هیچ دستگاهی نیز حق کوتاهی در انجام مسئولیت‌های خود را ندارد و هرگونه قصور، ترک فعل محسوب خواهد شد.

او با اشاره به جایگاه سیستان و بلوچستان به‌عنوان نماد همزیستی اقوام و مذاهب، بر حفظ انسجام اجتماعی در جریان برگزاری این مراسم تأکید کرد و گفت: همه مسئولان، نخبگان و فعالان اجتماعی باید مراقب باشند هیچ اقدام یا اظهارنظری به وحدت استان خدشه وارد نکند و دستگاه‌های مسئول نیز با هماهنگی کامل، زمینه تردد ایمن و آرام زائران را فراهم کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی را نیز بخشی از مدیریت این مأموریت دانست و افزود: با توجه به گرمای هوا و احتمال گرمازدگی یا حوادث جاده‌ای، لازم است رسانه‌ها، موکب‌ها و دستگاه‌های مسئول، توصیه‌های ایمنی و آموزشی را به‌موقع در اختیار مردم قرار دهند.

با ترسیم چارچوب کلی مأموریت در این ستاد، اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات به حوزه حمل‌ونقل، اسکان و پشتیبانی زائران واگذار شد؛ مسئولیتی که معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سیستان و بلوچستان جزئیات آن را تشریح کرده است.

فراهم سازی۳۰۰ دستگاه اتوبوس و ۱۷ محل اسکان برای اعزام 150 هزار زائر عزادار رهبر شهید

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان وبلوچستان گفت: بخش مهمی از مقدمات این اعزام، به فراهم شدن زیرساخت‌هایی وابسته است که جابه‌جایی و استقرار زائران را ممکن می‌کند. تأمین ناوگان، سوخت، محل‌های اسکان و هماهنگی با استان‌های مسیر، از جمله اقداماتی است که در روزهای گذشته پیگیری شده است.

عباسعلی ارجمندی، از پیش‌بینی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران خبر داد و گفت: با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مشارکت بخش خصوصی، سوخت مورد نیاز ناوگان تأمین و مطالبات رانندگان نیز در کوتاه‌ترین زمان پرداخت خواهد شد. برای پشتیبانی از ناوگان، چهار جایگاه سوخت در مسیر چابهار تا زاهدان و ۲ جایگاه در مسیر زاهدان تا نهبندان پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم با استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز انجام گرفته است.

او افزود: ۱۷ محل اسکان شامل مدارس، فضاهای ورزشی و مراکز اقامتی نزدیک حرم مطهر رضوی برای زائران سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده و نیروهای آموزش و پرورش و نوسازی مدارس برای آماده‌سازی این مراکز در مشهد مستقر شده‌اند همچنین ۴۰ دستگاه کولر به‌صورت امانی برای تجهیز محل‌های اسکان اختصاص یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با اشاره به سازوکار اجرایی این برنامه گفت: برای هر کمیته اجرایی، ساختاری متشکل از نماینده دستگاه اجرایی، نماینده سپاه و نماینده ستاد مردمی تعریف شده تا تصمیم‌ها و مأموریت‌ها با هماهنگی کامل دنبال شود.

ارجمندی از اجرای برنامه‌های فرهنگی همزمان با اعزام زائران خبر داد و افزود: فرمانداری ایرانشهر مأمور اجرای ویژه‌برنامه فرهنگی در بیت رهبر شهید شده و فرمانداری نیمروز نیز در سه‌راهی قائم‌آباد موکب و برنامه‌های فرهنگی برپا خواهد کرد همچنین بسته واحد فرهنگی و تبلیغاتی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و در اختیار فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قرار گرفته است.

با نهایی شدن برنامه‌های پشتیبانی، مرحله بعدی این مأموریت به سازماندهی کاروان‌ها و آماده‌سازی خدمات مورد نیاز زائران در مقصد اختصاص یافت؛ بخشی که سپاه سلمان سیستان و بلوچستان مسئولیت پیگیری آن را به عهده دارد.

سازماندهی کاروان‌ها و پشتیبانی از حضور زائران توسط سپاه سلمان

با آماده شدن زیرساخت‌های اعزام، برنامه‌ریزی برای سازماندهی کاروان‌ها و ارائه خدمات پشتیبانی در مشهد نیز وارد مرحله اجرا شد؛ بخشی از مأموریت که سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با همکاری سایر دستگاه‌ها آن را دنبال می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان، با اشاره به استقبال مردم سیستان و بلوچستان از حضور در آیین بدرقه رهبر شهید گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵۰ هزار نفر از مردم استان به‌صورت متمرکز و غیرمتمرکز در این مراسم حضور خواهند یافت که از این تعداد، ۱۲ هزار نفر در قالب کاروان‌های سازمان‌یافته اعزام می‌شوند و برای هشت هزار نفر نیز اسکان و تغذیه پیش‌بینی شده است.

علی ثمره‌حسینی از استقرار ۱۵۰ خادم سیستان و بلوچستان در مشهد مقدس خبر داد و افزود: این نیروها از چند روز گذشته آماده‌سازی محل‌های اسکان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران را آغاز کرده‌اند همچنین با توجه به احتمال اعمال محدودیت برای تردد خودروهای سنگین، بخشی از تجهیزات و امکانات پشتیبانی پیش از آغاز این محدودیت‌ها به مشهد منتقل می‌شود.

او با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، پشتیبانی، مواکب، انتظامات، رسانه، فرهنگی و هنری، ثبت‌نام، سوخت، علما و طوایف و جاماندگان گفت: اعزام کاروان‌های شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان از ۱۵ تیرماه آغاز می‌شود و کاروان‌های زاهدان و منطقه سیستان نیز از بعدازظهر یا بامداد ۱۶ تیرماه راهی مشهد خواهند شد تا پیش از آغاز مراسم در محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان از مردم سیستان و بلوچستان مقیم مشهد خواست با پوشش محلی در آیین بدرقه رهبر شهید حضور یابند تا جلوه‌ای از فرهنگ و هویت مردم استان به نمایش گذاشته شود.

با مشخص شدن زمان حرکت کاروان‌ها، تأمین امنیت مسیرهای تردد و مدیریت عبور و مرور به بخش دیگری از این برنامه تبدیل شد؛ موضوعی که فرماندهی انتظامی و پلیس راهور، هماهنگی آن را از مبدأ تا مقصد در دستور کار قرار داده‌اند.

در روزهای منتهی به اعزام، تمرکز راهداری بر آماده‌سازی ناوگان، پایش محورهای مواصلاتی و پشتیبانی از تردد کاروان‌ها قرار گرفته است تا جابه‌جایی زائران بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، از اعزام ۶ هزار و ۶۸۰ زائر با ۲۷۴ دستگاه اتوبوس در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه خبر داد و گفت: از این تعداد، پنج هزار و ۶۵۵ نفر از شهرستان‌های شمال استان و یک هزار و ۲۵ نفر از شهرستان‌های جنوبی اعزام می‌شوند. در هفته‌های اخیر نیز نشست‌های متعددی با تشکل‌ها و صنوف حمل‌ونقل در زاهدان، زابل، سراوان، ایرانشهر و چابهار برگزار شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مأموریت انجام گرفته است.

شهرام مبارکی عنوان کرد: همزمان با اعزام زائران، ظرفیت ناوگان برون‌شهری سیستان و بلوچستان به مقصد مشهد اختصاص می‌یابد و مرکز مدیریت راه‌های استان نیز از طریق سامانه‌ها و دوربین‌های نظارتی، تردد ناوگان را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد. همچنین مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی برای ارائه خدمات به زائران در آماده‌باش هستند.

او با اشاره به پیشنهاد حرکت کاروانی اتوبوس‌ها با اسکورت پلیس گفت: با توجه به ترافیک محورهای منتهی به مشهد، این اقدام می‌تواند به افزایش ایمنی و تسهیل تردد کمک کند. همچنین پیشنهاد شده ناوگان در مسیر بازگشت تا محدوده تربت‌حیدریه از اسکورت پلیس برخوردار باشد.

مبارکی تصریح کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تا پایان عملیات بازگشت زائران در قرارگاه عملیاتی مستقر خواهد بود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امدادی، شرایط سفر را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

مرور اقدامات پیش‌بینی‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد این مأموریت، بر پایه تقسیم مسئولیت و هماهنگی مستمر میان بخش‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی دنبال شده است؛ موضوعی که در جمع‌بندی گزارش، تصویر کامل‌تری از آن ارائه می‌دهد.

اعزام زائران سیستان و بلوچستان به آیین بدرقه رهبر شهید، تنها به جابه‌جایی کاروان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های اجرایی، حمل‌ونقل، اسکان، امدادرسانی، خدمات درمانی، تأمین امنیت، مدیریت تردد و پشتیبانی را دربر گرفته است؛ اقداماتی که از تصمیم‌گیری در ستاد اجرایی استان آغاز شده و تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.

مرور اظهارات مسئولان استان نشان می‌دهد هر دستگاه، متناسب با مسئولیت خود، بخشی از این مأموریت را بر عهده گرفته است. برای استانی با گستره جغرافیایی سیستان و بلوچستان و فاصله طولانی تا مشهد، فراهم کردن مقدمات حضور هزاران زائر، تنها با مشارکت و هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ هماهنگی‌ای که از تقسیم مسئولیت‌ها در ستاد اجرایی آغاز شده و در برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امدادی و خدماتی نمود یافته است.

در واقع «تکلیف همگانی» فقط عنوان این گزارش نیست، بلکه توصیفی از روند اجرای مأموریتی است که در آن، هر دستگاه سهم مشخصی در فراهم کردن زمینه حضور زائران سیستان و بلوچستان در آیین بدرقه رهبر شهید بر عهده گرفته است.

آماده‌باش دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ارائه خدمات درمانی به زائران

در کنار تمهیدات حمل‌ونقل، اسکان و تأمین امنیت، حفظ آمادگی مراکز درمانی و تقویت پوشش امدادی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا زائران در طول مسیر و محل برگزاری مراسم، از خدمات درمانی و اورژانسی برخوردار باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، از آماده‌باش مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: بیمارستان‌های استان در آماده‌باش قرار دارند و بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) زاهدان به‌عنوان مرکز اصلی ارائه خدمات ویژه تعیین شده است. بیمارستان‌های زابل، ایرانشهر و چابهار نیز برای رسیدگی به موارد احتمالی آمادگی کامل دارند.

محمدحسن محمدی با اشاره به تقویت خدمات اورژانس جاده‌ای افزود: تعداد پایگاه‌های امدادی، آمبولانس‌ها و نیروهای عملیاتی در محورهای منتهی به خراسان جنوبی افزایش یافته و نیروهای تخصصی و فوق‌تخصصی نیز بر اساس درخواست وزارت بهداشت به محل‌های تعیین‌شده اعزام شده‌اند.

او ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانشهر و زابل، اتوبوس‌آمبولانس‌های خود را به تهران اعزام کرده‌اند و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به مشهد اعزام کرده است. همچنین بسته‌های درمانی مقابله با گرمازدگی و چهار تیم بهداشتی برای انجام مراقبت‌های پیشگیرانه در مشهد مستقر شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: تأمین دارو، تجهیزات و اقلام مورد نیاز از پیش انجام شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که حضور کارکنان در مراسم، خللی در روند ارائه خدمات درمانی در مراکز استان ایجاد نکند.

همزمان با تکمیل تمهیدات درمانی، عملیات اعزام ناوگان نیز وارد مرحله نهایی شد؛ مرحله‌ای که اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.

تمرکز پلیس و راهور بر امنیت سفر و مدیریت تردد

تردد همزمان صدها دستگاه اتوبوس و خودروهای شخصی در مسیر مشهد، برنامه‌ریزی برای تأمین امنیت و روان‌سازی عبور و مرور را به یکی از محورهای اصلی این مأموریت تبدیل کرده است؛ از همین رو، فرماندهی انتظامی و پلیس راهور سیستان و بلوچستان، هماهنگی با استان‌های مسیر و استقرار نیروهای عملیاتی را در دستور کار قرار داده‌اند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، تأمین امنیت و ایمنی زائران از مبدأ تا مقصد را اولویت این فرماندهی عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید بر ناوگان در اختیار خود نظارت داشته باشند و رانندگان نیز الزامات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

سردار محمدرضا اسحاقی با اشاره به استفاده بخشی از زائران از خودروهای شخصی افزود: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای دارد.

او از پیگیری استفاده از ظرفیت خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، در چارچوب ضوابط مربوط، برای پشتیبانی از جابه‌جایی زائران خبر داد.

در ادامه رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان، از هماهنگی با پلیس راهور استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی برای مدیریت تردد زائران خبر داد و گفت: نشست‌های مشترک و وبینارهای تخصصی برای ساماندهی عبور و مرور برگزار شده و بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده، مدیریت تردد خودروهای سنگین در محورهای منتهی به مشهد در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ حجت پرهیزگار افزود: هماهنگی‌های لازم برای تأمین نیرو، تجهیزات و استقرار دستگاه‌های امدادی و خدماتی در طول مسیر انجام شده و یگان‌های عملیاتی با امکانات مورد نیاز در محورهای تعیین‌شده مستقر خواهند شد.

او با اشاره به بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل تردد گفت: کنترل پلاک خودروها، به‌ویژه در مسیر بازگشت زائران، با هدف روان‌سازی ترافیک و کاهش مشکلات احتمالی انجام خواهد شد تا بازگشت کاروان‌ها با نظم و ایمنی بیشتری صورت گیرد.

به طور کلی سیستان وبلوچستان با همدلی و هم افزایی کامل میان مردم و دستگاه های اجرایی و مدیران خود، به صورت کامل مهیای حضور پرشور و شعور و آگاهانه در مراسم تشییع پیکیر رهبر شهید انقلاب است.

تجدید بیعت صنعتگران استان با رهبر شهید انقلاب

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان نیز از تشکیل کمیته ویژه برنامه‌ریزی و هماهنگی برای حضور منسجم کارکنان این اداره‌کل در مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد و بر تداوم خدمات‌رسانی بی وقفه به مردم همزمان با اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد.

محمدهادی طهرانی‌مقدم اظهار کرد: حضور در آیین‌های عزاداری، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، وظیفه‌ای ارزشمند و برخاسته از احساس مسئولیت، قدردانی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: به همین منظور، هیچ‌گونه محدودیتی برای حضور داوطلبانه کارکنان اداره‌کل در این مراسم‌ وجود ندارد و همه همکاران می‌توانند با هماهنگی لازم در این آیین باشکوه که به طور حتم صحنه‌ای برای نمایش وحدت ملی، اقتدار ایران، همبستگی اجتماعی و بازتاب پیام عزت و سربلندی ملت ایران در برابر افکار عمومی جهان خواهد بود شرکت کنند.

او با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به مردم تصریح کرد: در عین حال، این حضور نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات به ارباب‌رجوع و شهروندان ایجاد کند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، هم زمینه حضور کارکنان در مراسم فراهم شود و هم روند خدمت‌رسانی در تمامی واحدهای اداره‌کل بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم عزاداری در محل اداره‌کل خبر داد و گفت: برای آن دسته از کارکنانی که به دلایل مختلف امکان حضور در مراسم تشییع را نخواهند داشت، مراسمی عمومی و باشکوه در محل اداره‌کل برگزار خواهد شد تا همه همکاران بتوانند در این آیین معنوی و بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب مشارکت کنند.

طهرانی‌مقدم در پایان بر لزوم هم‌افزایی تمامی معاونت‌ها، مدیریت‌ها و واحدهای تابعه در اجرای هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و گفت: کمیته ویژه تشکیل‌شده با هماهنگی کامل، برنامه‌های مرتبط را پیگیری و اجرا خواهد کرد.

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