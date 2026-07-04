به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدرضا هاشمی روز پنج‌شنبه 11 تیرماه 1405 در ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن این استان در مسیر تردد زائران از ۹ استان کشور و همچنین ورود زائران از کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان، ستادهای ویژه‌ای در ۱۲ شهرستان با محوریت فرمانداران تشکیل شده تا خدمات‌رسانی در حوزه‌های اسکان، سلامت، امنیت و پذیرایی به‌صورت متمرکز انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مدیریت این مراسم باید از فضای اداری خارج و به تشکل‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی سپرده شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید تنها نقش پشتیبان و حامی را ایفا کنند تا کارها با همان شور و حرارت مراسم مذهبی پیش برود.

او در همین ارتباط اجرای پویش هر خانه، یک زائرسرا را پیشنهاد داد و از مردم استان خواست با توجه به گرمای هوا و حجم بالای تردد، منازل خود را برای اسکان زائران عبوری مهیا کنند.

هاشمی با اشاره به ورود زائران از چهار محور اصلی اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد گفت: برای تقویت خدمات‌رسانی، طرح تعیین شهرستان‌های معین ابلاغ شده است و بر این اساس، شهرستان‌های سرایان، زیرکوه، درمیان و عشق‌آباد به‌عنوان معین شهرهای همجوار خود مکلف شده‌اند با تشکیل جلسات مشترک با مردم، در ورودی‌ها و مجتمع‌های بین‌راهی اقدام به برپایی موکب کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به راه‌اندازی بیش از ۷۷ موکب مردمی در سطح استان تصریح کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در روزهای منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس و تا چند روز پس از آن، استان باید طی این چند روز با حداکثر توان در آماده‌باش کامل باشد تا زائران با آرامش، امنیت و رضایت کامل از خراسان جنوبی عبور کنند.

او همچنین تأکید کرد: تأمین سوخت، کالاهای اساسی و امور امنیتی باید از طریق کانال‌های متمرکز و با نظارت دقیق معاونت‌های مربوطه انجام شود.

هاشمی بر اهمیت بیمه همگانی زائران نیز تأکید کرد و از دستگاه‌های مربوطه خواست با هماهنگی دفاتر بیمه، پوشش حداکثری برای زائران را در دستور کار قرار دهند.

پیش‌بینی اسکان ۱۵ هزار زائر خراسان جنوبی در مشهد

سرهنگ پاسدار رضا هزاری معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی نیز در این جلسه از برنامه‌ریزی سپاه در سه محور شامل برگزاری برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید، استقبال و خدمت‌رسانی به زائران عبوری و فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای زائران استان در مشهد مقدس خبر داد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی گفت: بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون عبور ۵۰ هزار نفر از زائران کاروانی استان‌های مختلف کشور از مسیر خراسان جنوبی پیش‌بینی شده است که البته احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

او ادامه داد: برای اسکان این زائران پیش‌بینی‌های لازم انجام شده اما مهم‌ترین موضوع، تأمین خدمات رفاهی و پذیرایی است که این بخش بیشتر با مشارکت مواکب مردمی و خیران انجام خواهد شد، هرچند برای تأمین اقلام پذیرایی برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

سرهنگ هزاری از هماهنگی برای اسکان زائران استان در مشهد مقدس خبر داد و افزود: تاکنون ۵۰ نقطه شامل حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی، مدارس و دیگر مراکز برای اسکان زائران خراسان جنوبی در خراسان رضوی پیش‌بینی شده که ظرفیت اسکان حدود ۱۵ هزار نفر را فراهم می‌کند و تلاش می‌شود این ظرفیت افزایش یابد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی همچنین به راه‌اندازی کانال اطلاع‌رسانی کوله‌بار خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام زائران، اطلاع‌رسانی خدمات، تمهیدات مورد نیاز سفر و سایر اطلاعیه‌های مرتبط از طریق این بستر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اجرای پویش‌های نذر خودرو و نذر اسکان در استان اظهار کرد: استقبال مردم از این پویش‌ها مطلوب بوده و انتظار می‌رود با مشارکت بیشتر خیران و مردم، بخشی از نیازهای زائران از این طریق تأمین شود.

هزاری تأمین ناوگان حمل‌ونقل را از مهم‌ترین نیازهای این مراسم دانست و گفت: برای انتقال زائران به مشهد مقدس دست‌کم به ۲۰ دستگاه اتوبوس نیاز است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت ناوگان ادارات و شهرداری‌ها، این نیاز برطرف شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی همچنین از اعزام تیم فضای مجازی بسیج به مشهد مقدس خبر داد و افزود: این تیم علاوه بر همکاری رسانه‌ای با خراسان رضوی، مسئولیت تولید محتوا، مستندسازی مراسم، فعالیت مواکب جهادی و ثبت خدمات انجام شده را بر عهده خواهد داشت.

هزاری با تأکید بر نقش فرمانداران در تسهیل اعزام زائران بیان کرد: مسئولیت مستقیم اعزام بر عهده دستگاه‌ها نیست، اما همه ظرفیت‌ها باید برای تسهیل سفر مردم و ارائه خدمات مناسب به کار گرفته شود.

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