آغاز فصل سوم مرمت خانه تاریخی «آقا جواد یزدی» در بشرویه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی‌رباطی روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت این بنای ارزشمند گفت: خانه تاریخی آقا جواد یزدی در محله میانده واقع در بافت تاریخی بشرویه قرار دارد. آقا جواد یزدی از معماران نامدار دوره قاجار بود که برای ساخت خانه مستوفی به بشرویه مهاجرت کرده بود.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در خصوص قدمت و سیر تحول این بنای تاریخی اظهار کرد: بر اساس شواهد موجود در کالبد بنا و مقایسه آن با سبک‌های معماری شرق کشور، این خانه به دوره قاجاریه منسوب است؛ هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از بنا (موسوم به مطبخ و سرایچه شرقی) متعلق به دوران صفویه بوده و در دوره قاجار، با تخریب بخش‌هایی از بنای صفوی، فضای فعلی شکل گرفته است.

او افزود: آخرین دخل و تصرفات مشهود در این خانه، مربوط به دهه اخیر است که متأسفانه منجر به تخریب جبهه شرقی و احداث فضاهای جدید شده بود.

سلیمانی‌رباطی در تشریح ویژگی‌های معماری این خانه تاریخی گفت: محور اصلی بنا شامل میان‌سرای مرکزی و تک‌جبهه ایوان شمالی است که سردابی نیز مستقیماً در زیر این ایوان تعبیه شده است. ورودی اصلی بنا در گوشه جنوب‌غربی قرار دارد که پس از عبور از فضای هشتی، از طریق دو راهرو به سرایچه صفوی و بخش مرکزی خانه دسترسی پیدا می‌کند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه با اشاره به تفاوت این بنا با سایر خانه‌های تاریخی بشرویه خاطرنشان کرد: برخلاف سبک مرسوم معماری شهر بشرویه که عمدتاً بر خانه‌های دو ایوانه استوار است، این بنا به‌صورت تک‌ایوانه (در جبهه شمالی) طراحی شده که احتمالاً ناشی از تغییرات ساختاری در دوره قاجار است.

او در پایان از روند اجرای مرمت خبر داد و گفت: فصل اول و دوم مرمت این بنا با هدف اقدامات نجات‌بخشی، استحکام‌بخشی، آواربرداری، تراش اندود فرسوده، سبک‌سازی و بام‌سازی از محل اعتبارات ملی و اشتغال‌زایی با مشارکت مالک بنا انجام شد. در فصل سوم نیز عملیات مرمت هشتی ورودی و سرایچه شرقی با نظارت کارشناسان و توسط مالک بنا در حال اجراست.

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