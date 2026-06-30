بسیج حداکثری امکانات در شهرستان قاینات برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در جلسه ستاد برنامهریزی و هماهنگی خدمات سفر که با حضور اعضای ستاد سفر و مسئولین دستگاههای اجرایی روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، تأکید بر وظیفه مسئولانه شهرستان در مسیر تردد زائران و اعزام آنها به مشهد مقدس در دستور کار قرار گرفت.
یدالله غلامپور، فرماندار شهرستان قاینات و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان در سخنانی، ایام شهادت سرور و سالار شهیدان را تسلیت گفت، رهبر شهید را پدر انقلاب اسلامی و مرجع عالیقدر مسلمین جهان نامید و با تأکید بر استفاده از تمامی امکانات موجود برای هر چه باشکوهتر برگزار شدن مراسم تشییع پیکر قائد شهید، درباره اهمیت آمادگی برای استقبال و بدرقه زوار مراسم گفت: ما علاوه بر این که در غم شهادت رهبر شهید، ۱۲۰ روز و شب است که داغداریم، در برابر سوگواران و زائران که از روی عشق و علاقه قلبی در مراسم تشییع شرکت میکنند، تکلیف داریم.
فرماندار قاینات افزود: با عنایت به ظرفیت شهر مشهد برای پذیرایی و اسکان جمعیت میلیونی، امکان دارد که استان خراسان جنوبی نیز به عنوان استان معین و شهرستان قاینات به عنوان اولین شهرستان در این موضوع همکاری کند که این موضوع آمادگی و بسیج کامل را میطلبد.
حمید عباسزاده رئیس اداره میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات با تسلیت ایام سوگ آل الله، ضمن یادبود مقام والای رهبر انقلاب اسلامی، بر اهمیت آمادگی برای استقبال و بدرقه زائران تأکید کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات اظهار کرد: اگر چه میزبان مراسم نیستیم، اما در مسیر تردد چند استان هستیم و لازم است که با بسیج تمام امکانات، خدمترسانی به زائران را انجام دهیم.
همچنین با تأیید فرماندار، کمیتههای تخصصی ستاد برنامهریزی برای اجرای دقیق عملیاتهای پشتیبانی و خدماتی تشکیل شد.
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