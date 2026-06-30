۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱

بسیج حداکثری امکانات در شهرستان قاینات برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

بسیج حداکثری امکانات در شهرستان قاینات برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

جلسه ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی خدمات سفر شهرستان قائنات به ریاست فرماندار این شهرستان با هدف هماهنگی برای آمادگی میزبانی از جمعیت عظیم سوگواران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید (ره) برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جلسه ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی خدمات سفر که با حضور اعضای ستاد سفر و مسئولین دستگاه‌های اجرایی روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، تأکید بر وظیفه مسئولانه شهرستان در مسیر تردد زائران و اعزام آن‌ها به مشهد مقدس در دستور کار قرار گرفت.

یدالله غلام‌پور، فرماندار شهرستان قاینات و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان در سخنانی، ایام شهادت سرور و سالار شهیدان را تسلیت گفت، رهبر شهید را پدر انقلاب اسلامی و مرجع عالیقدر مسلمین جهان نامید و با تأکید بر استفاده از تمامی امکانات موجود برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم تشییع پیکر قائد شهید، درباره اهمیت آمادگی برای استقبال و بدرقه زوار مراسم گفت: ما علاوه بر این که در غم شهادت رهبر شهید، ۱۲۰ روز و شب است که داغداریم، در برابر سوگواران و زائران که از روی عشق و علاقه قلبی در مراسم تشییع شرکت می‌کنند، تکلیف داریم.

فرماندار قاینات افزود: با عنایت به ظرفیت شهر مشهد برای پذیرایی و اسکان جمعیت میلیونی، امکان دارد که استان خراسان جنوبی نیز به عنوان استان معین و شهرستان قاینات به عنوان اولین شهرستان در این موضوع همکاری کند که این موضوع آمادگی و بسیج کامل را می‌طلبد.

حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با تسلیت ایام سوگ آل الله، ضمن یادبود مقام والای رهبر انقلاب اسلامی، بر اهمیت آمادگی برای استقبال و بدرقه زائران تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات اظهار کرد: اگر چه میزبان مراسم نیستیم، اما در مسیر تردد چند استان هستیم و لازم است که با بسیج تمام امکانات، خدمت‌رسانی به زائران را انجام دهیم.

همچنین با تأیید فرماندار، کمیته‌های تخصصی ستاد برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق عملیات‌های پشتیبانی و خدماتی تشکیل شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040900616
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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