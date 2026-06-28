به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز یک شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های متنوع و رو به رشد گردشگری در استان اظهار کرد: در ماه‌های اخیر استقبال قابل توجهی از سوی جوامع محلی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری صورت گرفته و این روند، نشان‌دهنده افزایش آگاهی عمومی نسبت به فرصت‌های اقتصادی این صنعت است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این میزان استقبال بیشتر در زمینه بهره‌برداری از تأسیسات اقامتی بوم‌گردی، اردوگاه گردشگری، سفره‌خانه سنتی و مجتمع گردشگری بوده است؛ حوزه‌هایی که علاوه بر بازدهی اقتصادی مناسب، می‌توانند نقش مهمی در رونق مناطق کمتر برخوردار ایفا کنند.

او ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳۰ درخواست جدید در این زمینه در دست بررسی است و در صورت بهره‌برداری از این تأسیسات، بیش از ۲۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

عرب با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری جوامع محلی در گردشگری، یک الگوی موفق توسعه پایدار به شمار می‌رود، بیان کرد: مشارکت مردم بومی در این حوزه نه تنها به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها کمک می‌کند، بلکه موجب حفظ هویت فرهنگی، تقویت اقتصاد محلی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و توزیع متوازن ثروت در سطح استان می‌شود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: جوامع محلی به دلیل آشنایی با ظرفیت‌ها، فرهنگ، آداب و رسوم و نیازهای منطقه، می‌توانند خدماتی اصیل‌تر و با کیفیت‌تر به گردشگران ارائه دهند و همین موضوع، مزیت رقابتی مهمی برای توسعه گردشگری در خراسان جنوبی محسوب می‌شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری محلی، یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه مشاوره‌های تخصصی، مسیر ورود مردم به صنعت گردشگری هموارتر شود.

عرب در مورد مزایای سرمایه‌گذاری جوامع محلی در گردشگری گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه، افزایش درآمد خانوارهای محلی، جلوگیری از مهاجرت نیروی کار روستایی و عشایری، حفظ و معرفی فرهنگ، آداب و سنت‌های بومی، رونق کسب‌وکارهای جانبی مانند صنایع‌دستی، حمل‌ونقل و فروش محصولات محلی، تقویت حس تعلق و مشارکت اجتماعی، توزیع عادلانه‌تر منافع گردشگری در سطح استان و افزایش ماندگاری گردشگر و ارتقای کیفیت خدمات به دلیل آشنایی بومیان با منطقه از جمله مزایای سرمایه‌گذاری جوامع محلی در گردشگری است.

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