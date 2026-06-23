به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ در چهارمین جلسه شورای اداری ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)، اظهار کرد: در روزهای پیش‌رو موضوعات مهمی پیش روی اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی قرار دارد و لازم است از هم‌اکنون برای آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق و مناسب انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به اولویت‌های کاری این مجموعه گفت: آغاز فعالیت‌های ستاد سفر برای تابستان، پیش‌بینی لازم برای مراسم خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی(ره) و جذب اعتبارات ابلاغی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد و تمهیدات لازم برای اجرای آن‌ها اندیشیده شود.

او با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسه ستاد سفر در هفته آینده افزود: این نشست باید با هدف آمادگی برای مراسم خاکسپاری رهبر شهید انقلاب و ارائه خدمات شایسته به مسافرانی که در این ایام از مبادی ورودی استان به سمت مشهد مقدس سفر می‌کنند، با جدیت پیگیری شود.

برآبادی همچنین با اشاره به عملکرد سال گذشته در حوزه تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی تصریح کرد: در سال گذشته رشد نزدیک به ۴۰۰ درصدی در جذب این تسهیلات داشته‌ایم و لازم است نظارت کامل بر هزینه‌کرد صحیح آن‌ها و اجرای تعهدات توسط سرمایه‌گذاران انجام شود، مدیران شهرستان‌ها نیز باید به‌صورت دوره‌ای بر تاسیسات گردشگری در حال اجرا نظارت داشته باشند تا علاوه بر تکمیل عملیات عمرانی و تجهیز این مجموعه‌ها، تعهدات اشتغال‌زایی نیز محقق شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به طرح‌های گردشگری در حال اجرای استان، سال ۱۴۰۵ سالی سرنوشت‌ساز و همراه با تحولی شگرف در حوزه گردشگری، بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری و همچنین کارگاه‌های شاخص صنایع‌دستی خواهد بود.

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در نیمه دوم امسال هر ماه شاهد افتتاح یک مجموعه گردشگری یا کارگاه صنایع‌دستی در یکی از شهرستان‌های استان خواهیم بود.

برآبادی در پایان با اشاره به ابلاغ قریب‌الوقوع تسهیلات اشتغال‌زایی امسال خاطرنشان کرد: لازم است اطلاع‌رسانی‌های لازم برای ثبت درخواست و تکمیل پرونده متقاضیان انجام شود تا بلافاصله پس از ابلاغ اعتبارات، روند جذب آن‌ها با سرعت و دقت پیگیری شود.

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