به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی روز دوشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ در سومین جلسه کمیته اسکان ذیل ستاد بحران استان، ضمن قدردانی از همکاری اعضای کمیته اسکان و رفاه در ایام نوروز و جنگ، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی تجربه متفاوتی را در ایام جنگ پشت سر گذاشت و امروز نیز این تلاش‌ها برای ارائه خدمات به مسافران و آمادگی در شرایط بحرانی و اضطراری باید ادامه پیدا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: با توجه به در پیش بودن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین لزوم پیش‌بینی برای مراسم خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره)، ضروری است از قبل تمهیدات لازم برای تأمین اسکان و ارائه خدمات مناسب به مسافران، زائران و افرادی که قصد شرکت در این مراسم را دارند، فراهم شود.

او ادامه داد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی در مسیر تردد افرادی قرار دارد که قصد حضور در این مراسم را دارند و این افراد از دو محور شرقی و غربی وارد استان می‌شوند، باید تمرکز خدمات برای اسکان در این ایام باشد و تمامی تمهیداتی که معمولاً در ایام نوروز پیش‌بینی می‌شود، برای این روزها نیز تأمین و آماده شود.

برآبادی گفت: در محور شرقی استان، با مسافران استان سیستان و بلوچستان و کشورهای همسایه شرقی ایران به‌ویژه افغانستان و پاکستان مواجه خواهیم بود و لازم است ضمن آمادگی مراکز اسکان و مواکب، اطلاع‌رسانی مناسبی برای معرفی مراکز اسکان انجام شود.

رئیس کمیته اسکان و رفاه افزود: در محورهای مواصلاتی غربی نیز چند شهرستان استان پذیرای مسافران خواهند بود، اما به دلیل حجم بالای تردد مسافران از استان‌های جنوبی و مرکزی کشور، لازم است تمهیدات لازم برای اسکان آنان اندیشیده شود و شهرستان‌هایی که در حاشیه مسیر تردد قرار دارند نیز به‌عنوان شهرستان‌های معین، آمادگی پذیرایی از مسافران را داشته باشند.

در این جلسه تأکید شد که مواکب و مراکز خدمات‌رسان به شرکت‌کنندگان در مراسم خاکسپاری رهبر انقلاب از ۱۵ تیرماه فعال شوند و اسکان‌های آموزش‌وپرورش نیز در این ایام به‌صورت رایگان در اختیار افراد قرار گیرد.

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