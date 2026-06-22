به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز دوشنبه اول تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویداد آموزشی «یک تابستان با شاهنامه» که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، با رویکردی نو در انتقال مفاهیم ملی و فرهنگی به نسل کودک و نوجوان طراحی شده است.

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی ادامه داد: این دوره آموزشی که به عنوان فرصتی برای رشد خلاقیت و هویت‌شناسی نسل نو شناخته می‌شود، همه‌روزه (به استثنای دوشنبه‌ها و جمعه‌ها) از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میزبان دانش‌آموزان و علاقه‌مندان خواهد بود.

او گفت: تجربه موفق رویداد یک تابستان با شاهنامه که سال گذشته ویژه کودکان و نوجوانان عزیز منطقه توس برگزار شد ما را برآن داشت تا در تابستان ۱۴۰۵ نیز با بهره‌گیری از مربیان متخصص در حوزه شاهنامه، قصه و هنرهای دستی و تجسمی و ... فضایی پویا و آموزنده را در جوار آرامگاه حکیم توس برای کودکان و نوجوانان فراهم آوریم.

یوسفی افزود: برنامه‌ریزی این دوره به گونه‌ای صورت گرفته که علاوه بر آموزش، با استفاده از فعالیت‌های تعاملی و تشویقی، انگیزه یادگیری و تعلق به فرهنگ ملی را در میان شرکت‌کنندگان تقویت کند.

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی تصریح کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به آدرس انتهای بلوار شاهنامه مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۵۱۳۲۶۶۳۱۰۰ تماس بگیرند.

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