۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰

رویداد آموزشی «یک تابستان با شاهنامه» در مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی برگزار می‌شود

رویداد آموزشی «یک تابستان با شاهنامه» در مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی برگزار می‌شود

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی گفت: با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و ترویج آموزه‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی، دوره جدید رویداد آموزشی «یک تابستان با شاهنامه» از ششم تیرماه در این مجموعه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز دوشنبه اول تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویداد آموزشی «یک تابستان با شاهنامه» که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، با رویکردی نو در انتقال مفاهیم ملی و فرهنگی به نسل کودک و نوجوان طراحی شده است.

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی ادامه داد: این دوره آموزشی که به عنوان فرصتی برای رشد خلاقیت و هویت‌شناسی نسل نو شناخته می‌شود، همه‌روزه (به استثنای دوشنبه‌ها و جمعه‌ها) از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میزبان دانش‌آموزان و علاقه‌مندان خواهد بود. 

او گفت: تجربه موفق رویداد یک تابستان با شاهنامه که سال گذشته ویژه کودکان و نوجوانان عزیز منطقه توس برگزار شد ما را برآن داشت تا در تابستان ۱۴۰۵ نیز با بهره‌گیری از مربیان متخصص در حوزه شاهنامه، قصه و هنرهای دستی و تجسمی  و ... فضایی پویا و آموزنده را در جوار آرامگاه حکیم توس برای کودکان و نوجوانان فراهم آوریم.

یوسفی افزود: برنامه‌ریزی این دوره به گونه‌ای صورت گرفته که علاوه بر آموزش، با استفاده از فعالیت‌های تعاملی و تشویقی، انگیزه یادگیری و تعلق به فرهنگ ملی را در میان شرکت‌کنندگان تقویت کند.

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی تصریح کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به  آدرس انتهای بلوار شاهنامه مجموعه فرهنگی و تاریخی فردوسی مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۵۱۳۲۶۶۳۱۰۰ تماس بگیرند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040100079
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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