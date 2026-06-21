به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در بازدید از خانه موزه رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت آشنایی مردم به ویژه مسلمانان کشورهای دیگر با اندیشه امام شهید تاکید کرد.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در بازدید از بخشهای مختلف منزل رهبر شهید گفت: زهد و ساده زیستی امام خامنهای همواره در طول عمر با برکتشان تداوم داشت و این در خانواده ایشان نیز نهادینه و به فرهنگ تبدیل شده است.
دارابی در بازدید از موزه انقلاب اسلامی که در کنار خانه موزه رهبر شهید قرار دارد، بر ضرورت تکمیل و تسریع در راهاندازی این مجموعه تاکید کرد.
رهبر شهید امام سید علی خامنهای از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۵۷ در این منزل سکونت داشتهاند و بخشی از خاطرات رهبر شهید مربوط به سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در این منزل است.
این منزل بیانگر زندگی و زمانه حضرت آیتالله خامنهای قبل از انقلاب است، منزلی پر از خاطره، اتفاق و حادثه در خاطرهانگیزترین و پرالتهابترین سالهای مبارزاتی رهبر انقلاب بر علیه رژیم طاغوت است.
خانه موزه رهبر شهید انقلاب اسلامی در کوچه سرشور مشهد قرار دارد.
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