۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۳

آیت‌الله علم الهدی تاکید کرد:

ضرورت بسیج تمام ظرفیت‌های استان برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

ضرورت بسیج تمام ظرفیت‌های استان برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: برگزاری و میزبانی از مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب نیازمند برنامه‌ریزی جامعی در زمینه اسکان و تکریم مهمانان است که در این راستا باید از تمام ظرفیت استان استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با دکتر علی دارابی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای حضور گسترده دلباختگان، عاشقان و عزاداران، اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله در این زمینه، اسکان مناسب زائران و شرکت کنندگان در مراسم است. هم‌ چنین باید در حوزه هایی هم‌چون تکریم مهمانان، تأمین غذا، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و تسهیل حضور عزاداران، اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.
آیت الله علم الهدی افزود: با توجه به حضور عزادارانی از شهرهای اطراف و نزدیک، همچنین کشورهای همسایه، باید میزبانی شایسته و درخور این مراسم بزرگ باشیم.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های استان باید برای این رویداد مهم پای کار بیایند، تصریح کرد: برای جمعیتی که در مراسم تشییع و تدفین مقام معظم رهبری حضور خواهند یافت، نیاز جدی به اسکان وجود دارد که بخشی از این نیاز را می‌توان با استفاده از ظرفیت مساجد و محلات برطرف کرد.
هم‌چنین دکتر علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی  گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اسکان و میزبانی از زائران ارائه کرد و گفت: تمامی ظرفیت‌های اقامتی در بخش خصوصی و دولتی به صورت دائم، موقت و اضطراری فعال شده است.
او افزود: با توجه به حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید در مشهد، از ظرفیت مساجد و منازل مردم داوطلب در قالب طرح هم محله‌ای امام رضا (ع) برای اسکان استفاده خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران با حضور استانداران و مدیران کل استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوپستان و خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: ما دانش بومی ایران که تهدید بادهای ۱۲۰ روزه سیسات را به فرصت تبدیل کرده‌ و از باد در آسبادها استفاده کرده‌اند را در فهرست میراث جهانی به ثبت خواهیم رساند.
دارابی به برگزاری جلسه ویژه ثبت جهانی توس در مشهد اشاره کرد و گفت: با توجه به جایگاه فردوسی، شاهنامه و منطقه تاریخی توس در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، پرونده ثبت جهانی توس در دستور کار قرار دارد و جلسه شورای استای احیای توس در استان برگزار که اقدامات خوبی در استان در حال انجام است.
هم‌چنین در این جلسه حجت الله ایوبی مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی در این جلسه موضوع حضور علویون بکتاشی در مشهد و نیشابور را مطرح کرد و گفت: حضور علویون بکتاشی فرصت مغتنمی است که تلاش خواهیم کرد هر چه زودتر به نتیجه برسد.
ضرورت بسیج تمام ظرفیت‌های استان برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405040100005
محمدعلی علی نژاد
دبیر محمد آوخ

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