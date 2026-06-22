به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیتالله سید احمد علمالهدی یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با دکتر علی دارابی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، بر ضرورت برنامهریزی جامع برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با اشاره به لزوم فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حضور گسترده دلباختگان، عاشقان و عزاداران، اظهار کرد: مهمترین مسئله در این زمینه، اسکان مناسب زائران و شرکت کنندگان در مراسم است. هم چنین باید در حوزه هایی همچون تکریم مهمانان، تأمین غذا، همافزایی میان دستگاهها و تسهیل حضور عزاداران، اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.
آیت الله علم الهدی افزود: با توجه به حضور عزادارانی از شهرهای اطراف و نزدیک، همچنین کشورهای همسایه، باید میزبانی شایسته و درخور این مراسم بزرگ باشیم.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیتهای استان باید برای این رویداد مهم پای کار بیایند، تصریح کرد: برای جمعیتی که در مراسم تشییع و تدفین مقام معظم رهبری حضور خواهند یافت، نیاز جدی به اسکان وجود دارد که بخشی از این نیاز را میتوان با استفاده از ظرفیت مساجد و محلات برطرف کرد.
همچنین دکتر علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گزارشی از اقدامات و برنامهریزیهای صورت گرفته برای اسکان و میزبانی از زائران ارائه کرد و گفت: تمامی ظرفیتهای اقامتی در بخش خصوصی و دولتی به صورت دائم، موقت و اضطراری فعال شده است.
او افزود: با توجه به حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید در مشهد، از ظرفیت مساجد و منازل مردم داوطلب در قالب طرح هم محلهای امام رضا (ع) برای اسکان استفاده خواهد شد.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران با حضور استانداران و مدیران کل استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوپستان و خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: ما دانش بومی ایران که تهدید بادهای ۱۲۰ روزه سیسات را به فرصت تبدیل کرده و از باد در آسبادها استفاده کردهاند را در فهرست میراث جهانی به ثبت خواهیم رساند.
دارابی به برگزاری جلسه ویژه ثبت جهانی توس در مشهد اشاره کرد و گفت: با توجه به جایگاه فردوسی، شاهنامه و منطقه تاریخی توس در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، پرونده ثبت جهانی توس در دستور کار قرار دارد و جلسه شورای استای احیای توس در استان برگزار که اقدامات خوبی در استان در حال انجام است.
همچنین در این جلسه حجت الله ایوبی مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز بینالملل وزارت میراث فرهنگی در این جلسه موضوع حضور علویون بکتاشی در مشهد و نیشابور را مطرح کرد و گفت: حضور علویون بکتاشی فرصت مغتنمی است که تلاش خواهیم کرد هر چه زودتر به نتیجه برسد.
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