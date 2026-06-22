به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه اول تیر۱۴۰ با اشاره به برگزاری آیین سنتی رختشوران در شهرستان آمل اظهار کرد: این مراسم که با حضور مردم، فعالان فرهنگی، هنرمندان و مسئولان محلی برگزار شد، نمادی از هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و سبک زندگی گذشتگان این دیار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت صیانت از آیین‌های بومی افزود: مستندسازی، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده از اولویت‌های حوزه فرهنگی است و در همین راستا اقدامات لازم برای ثبت ملی آیین رختشوران در دستور کار قرار گرفته است.

او با بیان اینکه این آیین در قبل از آغاز دهه اول محرم و شروع تعزیه در این ایام، برگزار می‌شود، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر حفظ سنت‌های بومی و احیای آیین‌های کهن، نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی دارد.

ایزدی خاطرنشان کرد: استقبال گسترده مردم از آیین رختشوران نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با ریشه‌های فرهنگی خود دارد و تلاش خواهیم کرد با حمایت از این‌گونه رویدادها، زمینه حفظ و ماندگاری آن‌ها را فراهم کنیم.

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