۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران:

آیین رختشوران آمل ثبت ملی می‌شود

آیین رختشوران آمل ثبت ملی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از پیگیری روند ثبت ملی آیین سنتی رختشوران آمل خبر داد و گفت: این آیین به عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث‌ ناملموس منطقه، ظرفیت بالایی برای ثبت در فهرست آثار ملی دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه اول تیر۱۴۰ با اشاره به برگزاری آیین سنتی رختشوران در شهرستان آمل اظهار کرد: این مراسم که با حضور مردم، فعالان فرهنگی، هنرمندان و مسئولان محلی برگزار شد، نمادی از هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و سبک زندگی گذشتگان این دیار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت صیانت از آیین‌های بومی افزود: مستندسازی، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده از اولویت‌های حوزه فرهنگی است و در همین راستا اقدامات لازم برای ثبت ملی آیین رختشوران در دستور کار قرار گرفته است.

او با بیان اینکه این آیین در قبل از آغاز دهه اول محرم و شروع تعزیه در این ایام، برگزار می‌شود، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر حفظ سنت‌های بومی و احیای آیین‌های کهن، نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی دارد.

ایزدی خاطرنشان کرد: استقبال گسترده مردم از آیین رختشوران نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با ریشه‌های فرهنگی خود دارد و تلاش خواهیم کرد با حمایت از این‌گونه رویدادها، زمینه حفظ و ماندگاری آن‌ها را فراهم کنیم.

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کد خبر 1405040100041
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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