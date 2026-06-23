به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در نشست مشترک با فرماندار شهرستان سوادکوه و شهرداران زیرآب و پل‌سفید، موضوع تعیین عرصه مناسب برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در این جلسه، یکی از عرصه‌های پیشنهادی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد شهرداری زیرآب زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در حریم سرای آزرود را به مدت ۲۰ سال در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی قرار دهد تا از طریق پیگیری اعتبارات دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های حمایتی، عملیات احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی در راستای حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه انجام شود.

او ادامه داد: همچنین مقرر شد بازارچه نیمه‌تمام مجاور این عرصه که با سازه LSF احداث شده است، به مدت سه ماه در اختیار اداره‌کل قرار گیرد تا با همکاری شهرداری پل‌سفید، زمینه برپایی بازارچه موقت صنایع‌دستی و عرضه محصولات هنرمندان در فصل تابستان فراهم شود.

شعبانی تأکید کرد: ایجاد و راه‌اندازی این بازارچه‌ها گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه بازار فروش محصولات بومی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.

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