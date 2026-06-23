۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲

معاون میراث‌فرهنگی مازندران:

مقدمات مرمت پل دوازده‌ چشمه آمل با عزم دستگاه‌های اجرایی فراهم شده است

مقدمات مرمت پل دوازده‌ چشمه آمل با عزم دستگاه‌های اجرایی فراهم شده است

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از تسریع روند مرمت پل تاریخی دوازده‌چشمه آمل با همکاری دادستانی و شهرداری خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای انتخاب مشاوران تخصصی و آغاز عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده دوشنبه اول تیر۱۴۰۵ در نشست مشترک مسئولان میراث‌فرهنگی مازندران و دادستان شهرستان آمل، آخرین وضعیت مرمت پل تاریخی دوازده‌چشمه و راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت حفاظت از این اثر تاریخی اظهار کرد: پل دوازده‌چشمه یکی از مهم‌ترین نمادهای تاریخی و فرهنگی آمل است و صیانت از آن به‌عنوان بخشی از هویت و حافظه تاریخی مردم منطقه، از اولویت‌های جدی این اداره‌کل محسوب می‌شود.

او افزود: با توجه به مصوبات شورای فنی و اقدامات کارشناسی انجام‌ شده، روند مرمت این اثر وارد مرحله جدیدی شده و هماهنگی‌های لازم برای انتخاب عوامل تخصصی، تهیه طرح مرمتی و آغاز عملیات اجرایی با جدیت در حال پیگیری است.

دانش‌زاده با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه تصریح کرد: هم‌افزایی میان دادستانی، شهرداری آمل و میراث‌فرهنگی زمینه تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع موجود را فراهم کرده است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان شاهد آغاز عملیات اجرایی مرمت این اثر ارزشمند باشیم.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران تصریح کرد: پل تاریخی دوازده‌چشمه آمل به‌عنوان یکی از آثار شاخص تاریخی استان مازندران، نقش مهمی در هویت فرهنگی و تاریخی این شهر دارد و حفاظت و احیای آن نیازمند همکاری و مشارکت مستمر همه دستگاه‌های مرتبط است.

در این نشست، حجت‌الله حاتمی، دادستان شهرستان آمل نیز ضمن اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و اجرایی مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای حفظ و احیای پل دوازده‌چشمه تأکید کرد.

همچنین بر اساس مکاتبات انجام‌شده میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران، فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت در حوزه مرمت بناها و سازه‌های تاریخی در اختیار شهرداری آمل قرار گرفته است تا فرآیند انتخاب مشاور و تیم تخصصی پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

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کد خبر 1405040200106
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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