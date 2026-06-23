به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده دوشنبه اول تیر۱۴۰۵ در نشست مشترک مسئولان میراث‌فرهنگی مازندران و دادستان شهرستان آمل، آخرین وضعیت مرمت پل تاریخی دوازده‌چشمه و راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت حفاظت از این اثر تاریخی اظهار کرد: پل دوازده‌چشمه یکی از مهم‌ترین نمادهای تاریخی و فرهنگی آمل است و صیانت از آن به‌عنوان بخشی از هویت و حافظه تاریخی مردم منطقه، از اولویت‌های جدی این اداره‌کل محسوب می‌شود.

او افزود: با توجه به مصوبات شورای فنی و اقدامات کارشناسی انجام‌ شده، روند مرمت این اثر وارد مرحله جدیدی شده و هماهنگی‌های لازم برای انتخاب عوامل تخصصی، تهیه طرح مرمتی و آغاز عملیات اجرایی با جدیت در حال پیگیری است.

دانش‌زاده با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه تصریح کرد: هم‌افزایی میان دادستانی، شهرداری آمل و میراث‌فرهنگی زمینه تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع موجود را فراهم کرده است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان شاهد آغاز عملیات اجرایی مرمت این اثر ارزشمند باشیم.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران تصریح کرد: پل تاریخی دوازده‌چشمه آمل به‌عنوان یکی از آثار شاخص تاریخی استان مازندران، نقش مهمی در هویت فرهنگی و تاریخی این شهر دارد و حفاظت و احیای آن نیازمند همکاری و مشارکت مستمر همه دستگاه‌های مرتبط است.

در این نشست، حجت‌الله حاتمی، دادستان شهرستان آمل نیز ضمن اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و اجرایی مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای حفظ و احیای پل دوازده‌چشمه تأکید کرد.

همچنین بر اساس مکاتبات انجام‌شده میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران، فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت در حوزه مرمت بناها و سازه‌های تاریخی در اختیار شهرداری آمل قرار گرفته است تا فرآیند انتخاب مشاور و تیم تخصصی پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

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