به گزارش خبرنگار مبراثآریا، کاظم کامیاب امروز دوشنبه اول تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: آیین نخل گردانی شهر جنگل به شماره ۳۰۶۷ و در 19 تیر 1403 در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده و هر ساله با شور و حال خاصی توسط مردم این دیار اجرا میشود.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان رشتخوار ادامه داد: در روزهای منتهی به عاشورای حسینی، اهالی شهر جنگل با همتی مضاعف و با مشارکت پیران و جوانان، مراحل غبارروبی، سیاهپوش کردن و تزئین نخل را آغاز کردهاند. مراسم «نخلبندان» که پیشدرآمدی بر آیین نخلگردانی است، نمادی از تشییع پیکر مطهر امام حسین (ع) است که با ظرافت و آداب خاصی توسط خادمان این سنت انجام میگیرد.
او تصریح کرد: آیین نخلگردانی در شهر جنگل، تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمایشگاهی از همدلی و ارادت خالصانه مردمی است که نسل به نسل این میراث معنوی را حفظ کردهاند، حضور پرشور جوانان در کنار پیشکسوتان برای آمادهسازی این سازه مقدس، نشان از زنده بودن و تداوم هویت فرهنگی این منطقه دارد. نخلگردانان با آراستن نخل، خود را برای روز عاشورا آماده میکنند؛ روزی که نخل با شکوه تمام بر دوش عزاداران در سطح شهر چرخانده میشود و فضای شهر را به عطر و حال و هوای کربلا معطر میکند.
کامیاب ضمن تأکید بر اهمیت حفظ این میراث گرانبها، از تمامی علاقهمندان، پژوهشگران و گردشگران مذهبی دعوت کرد تا با حضور در شهر جنگل، از نزدیک شاهد برگزاری این آیین باشکوه باشند.
او تصریح کرد: نخلگردانی شهر جنگل بخشی از هویت فرهنگی و معنوی ایرانزمین است، حضور گردشگران در این مراسم نه تنها به تقویت گردشگری آیینی و مذهبی منطقه کمک میکند، بلکه فرصتی بینظیر برای درک عمیقِ پیوند میان هنر، سنتهای بومی و باورهای دینی مردم این دیار است، درهای شهر جنگل به روی تمامی دوستداران فرهنگ ایران باز است تا در این فضای معنوی، شکوهِ یک سنتِ ثبتشده ملی را تجربه کنند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان رشتخوار اظهار کرد: ثبت این آیین در فهرست میراث معنوی کشور، گامی مهم در راستای معرفی و پاسداشت این فرهنگ غنی بوده است و توجه به جزئیات آیینهایی نظیر نخلبندان و نخلگردانی، به تقویت هویت ملی و انتقال درست مفاهیم آیینی به نسلهای آتی کمک شایانی میکند.
او گفت: مراسم اصلی نخلگردانی، مطابق با سنت هر ساله، در روز عاشورای حسینی با حضور گسترده مردم مومن شهر جنگل و زائران از مناطق اطراف برگزار خواهد شد تا بار دیگر جلوهای از شکوه ارادت به اهلبیت (ع) به تصویر کشیده شود.
انتهای پیام/
نظر شما