به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمدی امروز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کدکن، یکی از مناطق با پیشینه تاریخی و مذهبی، هر ساله با فرارسیدن ماه محرم، شاهد برگزاری آیینهای باشکوه عزاداری و سوگواره سنتی است، یکی از مهمترین این مراسمها، آیین «علم بندان» است که در نخستین روزهای محرم در حسینیهها، تکایا، سراها و برخی از منازل مردم بهویژه خاندان سادات برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه افزود: علمها در این مراسم، به عنوان نماد پرچمهای کربلا و به ویژه پرچمداری حضرت ابوالفضل (ع) شناخته و این علمها با پارچههای سیاه و سبز پوشانده و آراسته میشود و فضای ماتمسراها با نغمههای چاووشیخوانی و نثار صلوات، بوی بهشت میگیرد و آنگاه که علمها برافراشته میشوند، مجالس روضه و مرثیه، آتش این اشکبارگی را شعلهورتر ساخته و بر غبارآلودگی دلها میافزاید.
محمدی تصریح کرد: علمبندانِ کدکن پیشدرآمدی بر سلسلهمویههای دههٔ اول محرم در این منطقه است و در حین بستن علم ضمن پخش نذورات، چاوشیخوانی انجام میشود و مردم با صلوات فرستادن،فضایی روحانی ایجاد میکنند و پس از نصب علم، عزاداران با روضه و مرثیه خوانی، مراسم را ادامه میدهند، پس از علمبندان، علمها در طول دهه محرم در دستههای عزاداری حمل میشوند.
او خاطرنشان کرد: پس از مراسم علم اندازی که تداعی کننده لحظه شهادت امام حسین (ع) است، در روز عاشورا مراسم نخل گردانی در دو محله کدکن برگزار می شود، نخل که یک پیکره چوبی است که با پارچه های مشکی که نماد عزاداری امام حسین (ع) است آذین بندی میشود و توسط مردم عزادار از چهار گوشه کدکن حمل و در مکانی که نخل گاه شناخته میشود، میچرخانند و این آیین همراه با روضه خوانی، سینه زنی، پخش نذری و دود کردن اسپند همراه است.
رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدریه اظهار کرد: آیین سنتیِ علمبندان و نخلگردانی کدکن، در فهرست میراث معنوی کشور و تقویم رویدادهای گردشگری به ثبت رسیده است.
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