بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری بههمراه شهردار شهرکرد در بازدید از محدوده مصوب بافت تاریخی شهرکرد و چالشتر گفت: در این بازدید قرار شد تهیه طرح ویژه محدوده تاریخی مصوب شهرکرد و چالشتر وفق ماده ۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی مصوب ۱۳۹۸، مطابق چارچوب شرح خدمات تهیه طرحهای ویژه حفاظت و احیاء محدوده تاریخی فرهنگی شورایعالی شهرسازی و معماری؛ در دستور کار شهرداری شهرکرد قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین قرار شد علاوهبر بررسی طرح یادشده در این ادارهکل نسبت به تصویب آن در شورایعالی شهرسازی و معماری اقدام شود.
صادقی تصریح کرد: در این بازدید قرار شد در راستای تعریف پروژههای مشارکتی میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری و شهرداری شهرکرد، در چارچوب اعتبارات سالجاری و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، بخشی از اعتبارات اجرایی را برای حفاظت، مرمت و احیای محدوده بافت تاریخی شهرکرد در قالب پروژههای مشارکتی سهسویه میان مالکان بافت تاریخی، شهرداری و این ادارهکل اختصاص دهند.
او یادآور شد: در این بازدید سه محور در محدوده بافت تاریخی شهرکرد برای ساماندهی پلاکها، بدنهها و کفسازی با موافقت دو سویه میان شهرداری شهرکرد و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری انتخاب شد تا در برنامهریزیهای آینده مورد ساماندهی و اقدام مشترک قرار گیرد.
صادقی اضافه کرد: در این بازدید همچنین پیشنهاد بناهای واجد ارزش تاریخی فرهنگی بهمنظور تملک از سوی شهرداری شهرکرد و مرمت و بهرهبرداری آنها از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری ارائه شد و پس از بازدید و گفتوگو با مالکان برنامهریزی با هدف تملک از سوی شهرداری شهرکرد در دستور کار قرار میگیرد.
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