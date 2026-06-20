بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری اقدامات ارزشمندی انجام داده است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز شنبه ۳۰ خردادماه جاری در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان ظرفیتهای قابلتوجهی دارد که باید با همکاریهای مشترک اقدامات بزرگتری برای توسعه آن انجام دهیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ بهعنوان اولویت نخست این ادارهکل بهشمار میرود.
صادقی تصریح کرد: بههمین منظور صدور پروانههای ساختمانی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید باید مورد توجه جدی باشد.
او یادآور شد: تشکیل کارگروهی مشترک بین ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و برگزاری نشستهای هفتگی آن میتواند در حفاظت، توسعه گردشگری و ساماندهی بافتهای با ارزش روستایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در طرحهای هادی روستایی هر اقدام مرتبط با توسعه گردشگری با سرعت و اولویت انجام میشود.
رسول شهبازی به روستاهای دارای بافت باارزش در چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: در این روستاها هدف اصلی، حفظ بافت و هویت تاریخی بوده و اقدامات متعددی در روستاهای هدف گردشگری از سوی این بنیاد انجام شده است.
او با اشاره به طرحهای منظومه پیشرفت و آبادانی در شهرستان بروجن و بخش ناغان شهرستان کیار افزود: در این طرحها ایجاد کسبوکارهای محلی، تقویت معیشت روستایی و ارائه تسهیلات در حوزه صنایعدستی از جمله اقدامات مهم بهشمار میرود.
شهبازی به انجام مطالعات روستاهای در معرض خطر چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: تاکنون مطالعات متعددی درباره روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ انجام و در شورای برنامهریزی استان تصویب شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: آمادگی کامل داریم با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری و مشارکت مردم، عملیات مقاومسازی و بازسازی را آغاز کنیم.
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