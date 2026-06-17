بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اسماعیل رمضانی روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه جاری در حاشیه بازدید اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فرخشهر با همکاری این ادارهکل و شهرداری فرخشهر از کارگاه تولید نمد در شهرکرد صنعتی شهرکرد و هنرمندان بازارچه صنایعدستی میدان قدس شهرکرد گفت: هماکنون افزونبر ۱۲ هزار هنرمند صنایعدستی در این استان مشغول فعالیت هستند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کیفیت بسیار بالای صنایعدستی و هنرهای سنتی تولیدی در این استان افزود: کیفیت محصولات تولیدی این استان در حدی است که شهرکرد در سال ۱۳۹۷ بهعنوان شهر ملی نمد و بازفت در سال ۱۴۰۳ بهعنوان منطقه ملی چوقابافی انتخاب و معرفی شدند.
او از مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فرخشهر و شهرداری فرخشهر در برگزاری این بازدید علمی قدردانی و تصریح کرد: این بازدیدها علاوهبر آشنایی کودکان و نوجوانان با روشهای تولید انواع محصولات صنایعدستی باعث افزایش انگیزه آنان در فراگیری هنرهای سنتی و صنایعدستی میشود.
۲۲ کودک در بازدید علمی از کارگاههای صنایعدستی حضور داشتند
لیلا جعفری مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فرخشهر نیز گفت: در این بازدید علمی ۲۲ کودک و نوجوان عضو این کانون حضور داشتند که از این تعداد ۱۷ نفر نوجوانان و پنج نفر کودک بودهاند.
او تاکید کرد: کودکان و نوجوانان حاضر در این بازدید پس از آشنایی با روشهای تولید انواع صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری با الهامگیری از رشته نمدمالی توانستند کاردستی نمادین صلح و آزادی پرنده و زیتون را بهعنوان نماد «نه به جنگ» تولید کنند.
جعفری افزود: برنامههای مشارکتی مرتبط با حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فرخشهر و شهرداری فرخشهر در آینده ادامه و استمرار دارد.
انتهای پیام/
نظر شما