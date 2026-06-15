بهگزارش خبرنگار میراثآریا، برزین ضرغامی روز یکشنبه ۲۴ خردادماه جاری در بازدید از بناهای تاریخی چهارمحال و بختیاری گفت: بناها و ظرفیتهای تاریخی این استان در شهرکرد، بروجن، فرخشهر، کیار و نقاط دیگر بسیار قابلتوجه بوده و علاوهبر روایت بخشی از تاریخ کشور، در تاریخ ایران هم تأثیرگذار بوده است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی افزود: هماکنون سرمایهگذارانی برای سرمایهگذاری در قلعه سورک و قلعه فرخشهر اعلام آمادگی کردهاند و منتظر ارائه طرح مرمتی از سوی آنها با کاربریهای تعریف شده فرهنگی، اقامتی و پذیرایی هستیم.
ضرغامی تصریح کرد: بقیه بناهای تاریخی چهارمحال و بختیاری که در اختیار صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی قرار دارد، به بخش خصوصی واگذار میشود.
او یادآور شد: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از موزه صنایعدستی و فرش حمایت میکند.
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