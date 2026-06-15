قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری ظرفیت گردشگری و تاریخی ممتازی در سطح ملی دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی روز یکشنبه ۲۴ خردادماه جاری در بازدید از مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر در شهرکرد گفت: بهره‌برداری کامل از ظرفیت قلعه چالشتر می‌تواند ظرفیت گردشگری و تاریخی ممتازی برای کشور باشد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی افزود: در این راستا می‌توان مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر در شهرکرد را به یک مقصد گردشگری تبدیل کرد.

ضرغامی تصریح کرد: در این صورت مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر در شهرکرد می‌تواند میزبان مطلوبی برای گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری باشد.

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