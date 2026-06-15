۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰

قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری ظرفیت گردشگری و تاریخی ممتازی در سطح ملی دارد

قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری ظرفیت گردشگری و تاریخی ممتازی در سطح ملی دارد

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: ظرفیت گردشگری و تاریخی ممتازی مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر در شهرکرد مطلوب است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی روز یکشنبه ۲۴ خردادماه جاری در بازدید از مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر در شهرکرد گفت: بهره‌برداری کامل از ظرفیت قلعه چالشتر می‌تواند ظرفیت گردشگری و تاریخی ممتازی برای کشور باشد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی افزود: در این راستا می‌توان مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر در شهرکرد را به یک مقصد گردشگری تبدیل کرد.

ضرغامی تصریح کرد: در این صورت مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر در شهرکرد می‌تواند میزبان مطلوبی برای گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری باشد.

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کد خبر 1405032502275
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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