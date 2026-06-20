به گزارش خبرنگار میراثآریا، ملکمحمد قربانپور روز شنبه ۲۹ خردادماه جاری در هفتمین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری در سالجاری گفت: در سفر رئیسجمهوری به شهرکرد ۱۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات و اوراق در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به تصویب رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: از این مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال از محل اوراق و بقیه از محل سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اختصاص داده میشود.
قربانپور تصریح کرد: بایستی ۵۰ درصد اعتبارات تسهیلاتی و اوراق مصوب سفر رییسجمهور به چهارمحال و بختیاری در سالجاری و بقیه در سال آینده جذب شود.
او با اشاره به لزوم جذب سریعتر این اعتبارات یادآور شد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت توزیع نیروی برق و دانشگاه علومپزشکی در چهال محال و بختیاری باید هر چه سریعتر سهم تسهیلاتی خود را جذب کنند.
قربانپور اضافه کرد: برای هر کدام از دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری که توان و امکان جذب این تسهیلات را ندارند، جایگزین معرفی میشود.
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