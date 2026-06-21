به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری در نشست با مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای ارتقای ارزش افزوده صنایع‌دستی استان از ظرفیت‌های پستی به‌منظور طراحی بسته‌بندی‌های خلاقانه و نوآورانه با الهام از هنرهای بومی استان بهره‌گیری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری رونق کسب‌وکارهای خانگی و صنایع‌دستی در این استان را ضروری دانست و افزود: بسته‌بندی‌های خلاقانه و نوآورانه در معرفی اصالت کالاهای فرهنگی، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی نقش و تأثیر مستقیم دارد.

صادقی تصریح کرد: بسته‌بندی فقط یک پوشش محافظ نیست، بلکه ویترین هویت ملی است و با تلفیق هنر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری در طراحی بسته‌های پُستی، می‌توانیم علاوه‌بر حفظ سلامت کالا حین ارسال، سفیران فرهنگی مؤثری در سراسر کشور و حتی بازارهای بین‌المللی داشته باشیم.

او یادآور شد: در این نشست قرار شد کارگروهی با حضور کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و پُست استان برای بررسی ایده‌های خلاقانه و عملیاتی کردن بسته‌بندی‌های بومی‌سازی شده تشکیل شود تا در آینده نزدیک، بسته‌های پُستی متناسب با هویت فرهنگی این استان روانه بازار شود.

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بسته‌بندی خلاقانه و نوآورانه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این استان گامی بلند برای برندسازی صنایع‌دستی منطقه به‌شمار می‌رود.

عیسی محمودی تأکید کرد: هم‌اکنون بسیاری از هنرمندان چهارمحال و بختیاری دغدغه معرفی محصول و بسته‌بندی خلاق و زیبا را دارند.

او افزود: همکاری مشترک بین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و پست استان می‌تواند ارتباط صنعت بسته‌بندی نوین و هنرهای اصیل دستی را برقرار کند که نتیجه آن افزایش قدرت رقابت هنرمندان در بازارهای آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی است.

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