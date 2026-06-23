به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز دوشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تور آشناسازی «گذر از مرزها» با حضور کاردار سفارت افغانستان معاون والی هلمند، مسئولین سلامت افغانستان و مشارکت ۱۲ نفر از تجار و بازرگانان ولایت هلمند افغانستان به مدت سه روز در خراسان جنوبی برگزار شد که جنبههای دوگانه تجاری و گردشگری را به همراه داشت.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تامین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: در دو روز پایانی این رویداد، هیئت تجاری افغانستانی ضمن بازدید میدانی از قابلیتهای درمانی و تجهیزات پیشرفته بیمارستان های مرکز استان، با ظرفیتهای بینظیر گردشگری سلامت استان از نزدیک آشنا شدند. همچنین در بخش گردشگری فرهنگی و تاریخی، بازدید از باغ و عمارت جهانی اکبریه، مدرسه تاریخی شوکتیه، موزه منسوجات سنتی و آبانبار محسنزاده، ارگ کلاه فرنگی، بازارچه صنایعدستی و ... در دستور کار قرار گرفت که مورد استقبال و تحسین این هیئت واقع شد.
او در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری چنین تورهایی تصریح کرد: قرابتهای عمیق فرهنگی، اشتراکات زبانی و پیوندهای دیرینه با کشور افغانستان، خراسان جنوبی را به مقصدی ایدهآل و متمایز برای گردشگران و بیماران افغانستانی تبدیل کرده است.
عرب مزایای برگزاری تورهای آشناسازی برای کشور بازار هدف را اینگونه تشریح کرد: مزایای کوتاهمدت: معرفی مستقیم ظرفیتها به تصمیمگیران و تجار، ایجاد اعتماد فوری برای استفاده از خدمات درمانی و گردشگری استان، و تسهیل شبکهسازی میان فعالان اقتصادی دو طرف است.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تامین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی ادامه داد: مزایای بلندمدت شامل برندسازی خراسان جنوبی به عنوان «مرکز امن و باکیفیت خدمات درمانی و گردشگری»، افزایش ماندگار مراجعات درمانی و توریستی، و تحکیم مناسبات پایدار اقتصادی و فرهنگی است، که منجر به رونق همهجانبه اقتصاد گردشگری استان خواهد شد.
او در پایان از برنامهریزی برای گام بعدی این پروژه خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای فضای مجازی در تبادل فرهنگی، برگزاری تور آشناسازی ویژهای با حضور بلاگرهای مطرح و تأثیرگذار کشور افغانستان در دستور کار قرار گرفته که بهزودی در استان میزبانی خواهند شد تا شاهد بازتاب گستردهتری از توانمندیهای خراسان جنوبی در آن سوی مرزها باشیم.
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