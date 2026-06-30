به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی شریعتی‌فر روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی خراسان جنوبی اظهار کرد: این کارگروه به دستور استاندار و با هدف ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه تشکیل شده است؛ زیرا پیش از این، هر یک از دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند و با وجود اقدامات ارزشمند، هماهنگی لازم برای دستیابی به اهداف مشترک وجود نداشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه راهبردی گوهرسنگ‌ها در اقتصاد استان افزود: گوهرسنگ‌ها پس از زرشک، دومین زنجیره ارزش اولویت‌دار خراسان جنوبی به شمار می‌روند و پژوهش انجام‌شده در این حوزه، به دلیل نگاه جامع و کاربردی، در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: طرح زنجیره ارزش گوهرسنگ استان در اکسپوی ۲۰۲۴ به عنوان طرح برتر کشور معرفی شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار بهره‌گیری از این پژوهش به عنوان الگویی برای توسعه صنعت گوهرسنگ در سایر استان‌ها شده است.

شریعتی‌فر با بیان اینکه اکنون زمان ورود به مرحله اجرای هدفمند برنامه‌هاست، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، حمایت‌های مالی و پرداخت تسهیلات زمانی موفق ارزیابی می‌شود که نتایج آن در شاخص‌هایی مانند افزایش صادرات، رشد تولید، ایجاد اشتغال، توسعه بازار و جذب سرمایه‌گذاری قابل مشاهده باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بر تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر اهداف کمی تأکید کرد و گفت: هر یک از کمیته‌های تخصصی باید اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری خود را در حوزه‌های آموزش، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بازاریابی، صادرات و تولید تعیین و منابع مورد نیاز اجرای برنامه‌ها را اعلام کنند تا امکان ارزیابی عملکرد آن‌ها در پایان سال فراهم شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه گوهرسنگ افزود: با وجود برخورداری از ذخایر ارزشمند و توانمندی فعالان این بخش، سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگ همچنان پایین است و توسعه بازارهای داخلی و خارجی باید به یکی از اولویت‌های اصلی کارگروه تبدیل شود.

شریعتی‌فر برندسازی را یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه این صنعت دانست و اظهار کرد: معرفی هویت گوهرسنگ‌های خراسان جنوبی، ایجاد برند معتبر برای محصولات استان و حضور هدفمند در بازارهای ملی و بین‌المللی، زمینه افزایش ارزش افزوده و ارتقای جایگاه استان را فراهم خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، همچنین پیشنهاد برگزاری نمایشگاه تخصصی گوهرسنگ خراسان جنوبی در تهران را مطرح کرد و گفت: این رویداد می‌تواند با حضور تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، خریداران و هلدینگ‌های بزرگ، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان، توسعه همکاری‌های اقتصادی و انعقاد قراردادهای تجاری ایجاد کند.

او بهره‌گیری از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی، توسعه همکاری با افغانستان در حوزه گوهرسنگ، جذب منابع ملی، استفاده از ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هدایت سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سفر رئیس‌جمهور را از دیگر محورهای مهم توسعه این زنجیره ارزش برشمرد.

شریعتی‌فر در پایان از برگزاری منظم و ماهانه جلسات اصلی کارگروه خبر داد و تأکید کرد: کمیته‌های تخصصی موظف هستند در هر نشست، گزارش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی، میزان تحقق اهداف و شاخص‌های کمی را ارائه کنند تا روند اجرای مصوبات به صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق این برنامه‌ها، خراسان جنوبی بتواند جایگاه شایسته خود را در صنعت گوهرسنگ کشور و بازارهای بین‌المللی تثبیت کرده و این ظرفیت ارزشمند را به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل کند.

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