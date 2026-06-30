به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی خراسان جنوبی گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی، ایجاد کارگاه‌های فرآوری و حمایت از فعالان حوزه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال را فراهم کرده است، هرچند بخشی از گوهرسنگ‌های استان همچنان به صورت خام یا با فرآوری اولیه از استان خارج می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: گوهرسنگ‌ها یکی از دو زنجیره ارزش اولویت‌دار استان هستند و به همین منظور کارگروه تخصصی این حوزه با هدف تکمیل زنجیره تولید، جلوگیری از خام‌فروشی، توسعه اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.

او با اشاره به روند توسعه این صنعت در سال‌های اخیر افزود: در گذشته بخش عمده گوهرسنگ‌های استخراج‌شده از استان به صورت خام به بازار عرضه می‌شد، اما با اجرای برنامه‌های آموزشی، حمایتی و توسعه زیرساخت‌های فرآوری، اکنون زنجیره ارزش این صنعت در پنج شهرستان دارای ذخایر معدنی تکمیل شده و ظرفیت‌های جدیدی برای تولید محصولات نهایی ایجاد شده است.

برآبادی با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش به معنای پایان خام‌فروشی نیست، تصریح کرد: هنوز بخشی از سنگ‌های معدنی استان به صورت خام یا با تراش اولیه به سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور منتقل می‌شود و توسعه واحدهای فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، همچنان یکی از اولویت‌های اصلی این حوزه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی توسعه آموزش‌های تخصصی را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در صنعت گوهرسنگ استان برشمرد و گفت: پیش از این بیشتر آموزش‌ها به تراش سنگ محدود بود، اما با شناسایی نیازهای این صنعت، برای نخستین بار دوره‌های تخصصی رکاب‌سازی در شهرستان‌های بیرجند و زیرکوه برگزار شد و از ظرفیت استادکاران فردوس نیز برای انتقال تجربه و آموزش هنرجویان استفاده شد تا تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش در شهرستان‌های هدف تکمیل شود.

او تشکیل کارگروه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را گامی مؤثر در هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: پیش از این هر دستگاه به صورت مستقل در حوزه آموزش و حمایت از فعالان گوهرسنگ فعالیت می‌کرد، اما اکنون با تشکیل کمیته‌های تخصصی، وظایف دستگاه‌ها به صورت شفاف تقسیم شده و بخش قابل توجهی از موازی‌کاری‌ها کاهش یافته است.

برآبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی گوهرسنگ، نخستین گردهمایی فعالان این صنعت، پرداخت تسهیلات، راه‌اندازی کارگاه‌های جدید فرآوری و حضور تولیدکنندگان استان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، بخشی از برنامه‌هایی بوده که با هدف تقویت زنجیره ارزش گوهرسنگ اجرا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه ویژه گوهرسنگ‌های خراسان جنوبی در بازار کشور اظهار کرد: بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان این حوزه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سنگ‌های مورد استفاده در سایر استان‌ها، منشأ خراسان جنوبی دارد و به‌ویژه سنگ شجر استان به دلیل کیفیت و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، از استقبال گسترده‌ای در بازار برخوردار است.

او در پایان از میزبانی هفتمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی ایران توسط خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این نمایشگاه مهرماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان و با محوریت سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان، توسعه بازار، جذب سرمایه‌گذاران و افزایش فروش محصولات گوهرسنگ خواهد بود.

انتهای پیام/