به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدمهدی زارعی روز شنبه 13 تیرماه 1405 در کارگروه استانی تشییع رهبر شهید ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره کل برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران، اظهار کرد: تمامیِ توانِ عملیاتیِ شبکه ریلی جنوب‌شرق برای مدیریت دقیق این رویداد ملی بسیج شده است.

مدیرکل راه‌آهن جنوب شرق بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌ گرفته طبق دستور مدیرعامل راه آهن، این اداره کل با اختصاص ۷۰ درصد از ظرفیتِ قطارهایِ روزانه‌ی زاهدان-تهران، امکان اعزام متمرکز هواداران و سوگواران را فراهم کرده است. با توجه به تفاوتِ ظرفیتِ ناوگان در این مسیر، برای قطارِ ۴ تخته رجا، ۲۸۰ صندلی به‌صورتِ ویژه جهتِ تسهیلِ اعزام زائران در نظر گرفته شده است و در روزهایی که ناوگانِ جوپار فعالیت می‌کند، ۴۲۰ صندلی به متقاضیانِ شرکت در مراسم اختصاص یافته است.

او با بیان اینکه این حجم از برنامه‌ریزی با هدف جلوگیری از ازدحام و مدیریتِ بهینه‌ی ترددها انجام شده است افزود: اولویتِ ما در این ایام، ارائه سفری ایمن و با کیفیت برای تمامی مسافران است و تمامیِ ایستگاه‌ها برای میزبانی از زائران و مدیریت لحظه‌ایِ ترددها در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

زارعی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مسئولانِ استانی، از استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی در ایستگاه‌های اصلی جهت پذیرایی و راهنمایی مسافران خبر داد. همچنین، ستاد مدیریتِ عملیاتِ ریلی در جنوب‌شرق به‌صورت شبانه‌روزی وضعیتِ تردد قطارها را رصد می‌کند تا با مدیریت دقیق، کمترین اختلال در برنامه‌ی زمانیِ حرکت‌ها ایجاد شود.

او با قدردانی از صبر و همراهی مسافران، تصریح کرد: همکاران ما در بخش‌های فنی، ایستگاهی و خدماتِ مسافری، با تمام توان در تلاش‌ هستند تا علیرغم حجمِ بالای تقاضای سفر در این روزها، تجربه‌ای منظم و توأم با آرامش برای زائران فراهم کنند. ما مفتخریم که خادم مردم در این مسیر حساس هستیم و تمام ظرفیت‌های فنی خود را برای برگزاریِ باشکوهِ این مراسم به کار بسته‌ایم.

او خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با این تدابیرِ لجستیکی، بخشی از تقاضای سفر در محورِ جنوب‌شرق به صورتِ سازمان‌دهی‌شده و ایمن مدیریت شود تا تمامی مشتاقان بتوانند بدون دغدغه، در این مراسمِ ملی حضور یابند.

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