۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰

دعوت سران طوایف سیستان وبلوچستان برای حضور باشکوه مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

دعوت سران طوایف سیستان وبلوچستان برای حضور باشکوه مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

علما و نخبگان، سران و بزرگان طوایف سیستان وبلوچستان با صدور بیانیه‌ای از مردم ولایت‌مدار ایران، به‌ویژه مردم استان، برای حضور گسترده در آیین تشییع پیکر رهبر شهید ایران دعوت کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بیانیه که روز شنبه 13 تیرماه منتشر شده، آمده است: سران، بزرگان، علما و نخبگان طوایف استان ضمن اعلام حضور خود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران، از همه آحاد ملت ایران، به‌ویژه مردم مؤمن، غیور و وفادار سیستان و بلوچستان دعوت می‌کنند تا با حضوری گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در این مراسم تاریخی شرکت کنند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که حضور پرشور مردم در این آیین، تجدید میثاقی با آرمان‌های اسلام، انقلاب، شهدا و ارزش‌های والای ملی خواهد بود و بار دیگر وحدت، عزت، استقلال و اقتدار ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مردم شریف سیستان و بلوچستان همواره در مقاطع حساس انقلاب اسلامی حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشته‌اند و این بار نیز با حضور آگاهانه و پرشور خود، وفاداری، بصیرت و همبستگی خویش را به نمایش خواهند گذاشت.

در پایان، سران، بزرگان، علما و نخبگان طوایف استان سیستان و بلوچستان ضمن آرزوی علو درجات برای رهبر شهید ایران، از درگاه خداوند متعال عزت، سربلندی، امنیت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی را مسئلت کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041300876
نصرالله کوهکن
دبیر مهدی ارجمند

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