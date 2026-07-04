دعوت سران طوایف سیستان وبلوچستان برای حضور باشکوه مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بیانیه که روز شنبه 13 تیرماه منتشر شده، آمده است: سران، بزرگان، علما و نخبگان طوایف استان ضمن اعلام حضور خود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران، از همه آحاد ملت ایران، به‌ویژه مردم مؤمن، غیور و وفادار سیستان و بلوچستان دعوت می‌کنند تا با حضوری گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در این مراسم تاریخی شرکت کنند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که حضور پرشور مردم در این آیین، تجدید میثاقی با آرمان‌های اسلام، انقلاب، شهدا و ارزش‌های والای ملی خواهد بود و بار دیگر وحدت، عزت، استقلال و اقتدار ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مردم شریف سیستان و بلوچستان همواره در مقاطع حساس انقلاب اسلامی حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشته‌اند و این بار نیز با حضور آگاهانه و پرشور خود، وفاداری، بصیرت و همبستگی خویش را به نمایش خواهند گذاشت.

در پایان، سران، بزرگان، علما و نخبگان طوایف استان سیستان و بلوچستان ضمن آرزوی علو درجات برای رهبر شهید ایران، از درگاه خداوند متعال عزت، سربلندی، امنیت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی را مسئلت کردند.

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