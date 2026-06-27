https://www.chtn.ir/x4rT8۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶ کد خبر 1405040700449 فیلم مستند برگزاری آیین تعزیه تاسوعای حسینی در روستای صفر اربابی شهرستان نیمروز سیستان و بلوچستان دریافت 211 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040700449 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر محمد آوخ برچسبها آیین محرم تاسوعا تعزیه پربینندهترینها سازههای آبیتاریخی شوشتر؛ میراثجهانی خوزستان طنین ۳۰۰ ساله ارادت در دل البرز؛ علمواچینی انبوه، سپری قدسی بر پیکرهی… آیین عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) آیین مجمعبران روستای مرکیه صومعهسرا؛ ثبت در تقویم رویدادهای گردشگری کشور
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