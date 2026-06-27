۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶

برگزاری آیین تعزیه تاسوعای حسینی در روستای صفر اربابی شهرستان نیمروز

برگزاری آیین تعزیه تاسوعای حسینی در روستای صفر اربابی شهرستان نیمروز

سیستان و بلوچستان

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کد خبر 1405040700449
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

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