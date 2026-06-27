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در سومین روز از سوگ سالار شهیدان، امام حسین (ع)، روستای تاریخی انبوه در قلب کوهستانهای عمارلو، شاهد تجلی پیوندی ناگسستنی ایمان و آیین است. در این سنت دیرین که با نوای کرنای و زمزمههای عاشقانه جوشنکبیر در کوچهباغهای روستا جان میگیرد، اهالی با لباسهای فاخر محلی و نذوراتی که از سر صدق تقدیم میشود، علمهای مقدس را به نیت دور کردن بلایا و طلب برکت، بر گردِ روستا به حرکت درمیآورند. این علمگردانی حماسی، نه تنها یک آیین مذهبی، بلکه صیانت از شناسنامهی معنوی گیلان است که پس از سه قرن، همچنان به بلندای قلههای رودبار، استوار و پرنفوذ میتپد.
کد خبر 1405040600336
دبیر محمد آوخ
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