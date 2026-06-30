به‌گزارش میراث‌آریا، نشست مشترک ستاد اجرایی خدمات سفر و شورای هماهنگی ترافیک استان گلستان ویژه تابستان ۱۴۰۵، روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، رؤسا و نمایندگان کمیته‌های ۱۴ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان و فرمانداران ۱۴ شهرستان به‌عنوان رؤسای ستادهای اجرایی خدمات سفر شهرستان‌ها به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد اجرایی خدمات سفر، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌های حوزه مأموریتی خود برای ایام پیش‌رو ارائه کردند و پس از بررسی موضوعات، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی انجام و تصمیمات لازم در قالب مصوبات برای اجرا و ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط به تصویب رسید تا خدمات‌رسانی به زائران، مسافران و هم‌استانی‌ها با حداکثر هماهنگی و کیفیت انجام شود.

لزوم بسیج ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اینکه آیین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره)، جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت، انسجام، اقتدار و همبستگی ملت بزرگ ایران خواهد بود، بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان با بسیج تمامی ظرفیت‌های خود، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد بزرگ جهان اسلام نقش‌آفرینی کرده و خدماتی در شأن مردم و زائران ارائه کنند.

محمد حمیدی با بیان اینکه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه در تهران برگزار خواهد شد، افزود: برنامه‌ریزی گسترده‌ای در سطح ملی برای برگزاری این مراسم در حال انجام است و استان گلستان نیز با توجه به جایگاه خود در مسیر تهران- مشهد، مأموریت‌های مهمی را بر عهده دارد.

او ادامه داد: برنامه‌های استان در سه محور اصلی دنبال می‌شود؛ نخست، فراهم کردن زمینه اعزام و ارائه خدمات مناسب به هم‌استانی‌هایی که قصد حضور در مراسم وداع و تشییع را دارند. در این بخش هماهنگی‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل، خدمات بین‌راهی، مدیریت ترافیک و پشتیبانی انجام‌شده و تقسیم‌کار مشخصی میان دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان محور دوم را آمادگی استان برای میزبانی از زائران و عزادارانی عنوان کرد که از استان‌های شمالی و غربی کشور به مقصد مشهد مقدس از مسیر گلستان عبور می‌کنند و گفت: با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس آرام خواهد گرفت، پیش‌بینی می‌شود حجم سفرها و تردد در محورهای استان افزایش یابد؛ ازاین‌رو تمامی کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر برای استقبال، راهنمایی، اسکان، خدمات‌رسانی و پذیرایی از زائران در آمادگی کامل قرار دارند.

او محور سوم را اجرای برنامه‌های فرهنگی و آیینی در سطح استان عنوان کرد و افزود: در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، هم‌زمان با مراسم ملی، برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و آیینی با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و متناسب با فرهنگ بومی و ظرفیت‌های استان گلستان در مساجد، تکایا، بقاع متبرکه و اجتماعات مردمی برگزار خواهد شد تا مردم استان نیز در این حماسه ملی سهیم باشند.

حمیدی همچنین بر ضرورت اخذ تأییدیه پلیس راهور استان برای تمامی اتوبوس‌های اعزامی هم‌استانی‌ها به تهران و مشهد مقدس تأکید کرد و گفت: تمامی ناوگان حمل‌ونقل اعزامی باید از نظر ایمنی و ضوابط ترافیکی مورد تأیید پلیس قرار گیرند.

او با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در خدمات‌رسانی افزود: تمامی شهرداری‌های واقع در مسیرهای اصلی تردد موظف‌اند با برپایی موکب در ورودی و خروجی شهرها، خدمات‌رسانی مستمر و شایسته‌ای به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت ارائه کنند.

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