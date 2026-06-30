بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این قرارداد روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان و زهرا ساغری مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان گلستان، در راستای توسعه سرمایهگذاری، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و تقویت فعالیتهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در محل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به امضا رسید.
این تفاهم با عنوان «قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات تلفیقی از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری وجوه اداره شده سال ۱۴۰۴» و به استناد آییننامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باهدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعهای و اشتغالزا در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منعقد شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در حاشیه امضای این قرارداد، گفت: انعقاد این تفاهمنامه گامی مؤثر در حمایت از سرمایهگذاران، کارآفرینان، هنرمندان، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی و تعاونی در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است و زمینه بهرهمندی متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات حمایتی را فراهم میکند.
فریدون فعالی افزود: بر اساس مفاد قرارداد، مبلغ بالغبر ۴۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده سال ۱۴۰۴ با مشارکت صندوق کارآفرینی امید برای پرداخت تسهیلات اختصاصیافته است.
او خاطرنشان کرد: این تسهلات در حوزههای احیای بافتهای تاریخی، توسعه و تکمیل تأسیسات گردشگری، حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی، ایجاد و توسعه طرحهای تولیدی، اشتغال و کارآفرینی، احیای طرحهای نیمهتمام و راکد، توسعه زنجیره تأمین و سرمایهگذاری در گردشگری پایدار هزینه خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان بیان کرد: با اجرای این قرارداد، زمینه رونق فعالیتهای اقتصادی، ایجاد فرصتهای جدید شغلی، تقویت زیرساختهای گردشگری، حفظ و احیای بافتهای تاریخی و حمایت از تولید و توسعه صنایعدستی در استان بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
در پایان آیین امضای این تفاهمنامه، زهرا ساغری مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان گلستان با همراهی مجید رحمانی خلیلی معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، از تعدادی از بناهای تاریخی در حال مرمت و پروژههای احیای بافت تاریخی گرگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای طرحهای مرمتی و ظرفیتهای سرمایهگذاری این محدوده تاریخی قرار گرفت.
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