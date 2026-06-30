بهگزارش میراثآریا، فریدون فعالی روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان که با هدف هماهنگی، تعامل و برنامهریزی برای اجرای برنامههای مشترک برگزار شد، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای اتاق بازرگانی در توسعه گردشگری استان تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در این نشست بیان کرد: توسعه صنعت گردشگری تنها با تلاشهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی محقق نخواهد شد و این حوزه نیازمند همافزایی، مشارکت و همراهی همه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای اثرگذار است.
او با اشاره به ظرفیتهای اتاق بازرگانی افزود: اتاق بازرگانی از توانمندیها و ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است که تاکنون آنگونه که باید در مسیر توسعه گردشگری استان از آن بهرهبرداری نشده و میتوان با برنامهریزی مشترک، از این ظرفیتها برای رونق اقتصاد گردشگری استفاده کرد.
فعالی با بیان اینکه حوزه گردشگری با چالشهای متعددی روبهرو است، گفت: حل این چالشها تنها با همراهی و همسویی سایر دستگاههای اجرایی امکانپذیر است و باید با نگاه فرابخشی برای رفع موانع و تسهیل مسیر سرمایهگذاری اقدام کنیم.
او با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی بیان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با تمام توان از سرمایهگذاران این حوزه حمایت خواهد کرد و در همین راستا برای سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری پیشبینی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین بر توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی، شبهای فرهنگی و جشنوارههای مشترک میتواند از مهمترین برنامههای مشارکتی میان ادارهکل میراثفرهنگی و اتاق بازرگانی باشد.
او افزود: برگزاری شبهای فرهنگی علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان، میتواند زمینه توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی با کشورهای همسایه را فراهم کرده و به گسترش تعاملات بینالمللی استان کمک کند.
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی گفت: متأسفانه در استان گلستان تاکنون کمتر شاهد اجرای کارهای تیمی بزرگ و اثرگذار بودهایم و لازم است با همدلی و همکاری دستگاههای مختلف، این روند تغییر کند.
امیر یوسفی با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد در سال ۱۴۰۵ با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی و سایر دستگاههای اجرایی، برنامههای مشترک و مؤثری را در حوزه گردشگری، صنایعدستی و معرفی ظرفیتهای استان برنامهریزی و اجرا کند.
او همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور در دو سال اخیر بیان کرد: با وجود شرایط خاص و محدودیتهایی که در سال گذشته و امسال به دلیل وضعیت جنگی کشور وجود داشت، خوشبختانه توانستیم برنامهریزی مناسبی انجام دهیم و بخشی از اقدامات پیشبینیشده را با موفقیت اجرا کنیم که این تجربه میتواند زمینهساز اجرای برنامههای مشترک آینده باشد.
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