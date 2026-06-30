بهگزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با چهاردهمین سالروز ثبت جهانی گنبد قابوس، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با گرامیداشت این مناسبت، ثبت جهانی این اثر را افتخاری بزرگ برای ایران اسلامی و استان گلستان دانست و بر ضرورت حفاظت، معرفی و بهرهبرداری شایسته از این میراث ارزشمند تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: گنبد قابوس بهعنوان یکی از برجستهترین جلوههای معماری ایرانی ـ اسلامی، بیش از هزار سال است که روایتگر هویت، فرهنگ و تمدن این سرزمین بوده و ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو، مسئولیت همه دستگاهها و آحاد جامعه را در صیانت از این اثر ارزشمند دوچندان کرده است.
او افزود: با برچیده شدن داربستهایی که نزدیک به شش سال منظر این اثر تاریخی را تحت تأثیر قرار داده بود، گنبد قابوس در آستانه چهاردهمین سالروز ثبت جهانی، بار دیگر با سیمای اصیل و شایسته خود نمایان شده است؛ اقدامی که در راستای حفاظت از هویت بصری و بازآفرینی منظر این میراث جهانی انجام شد و آغازگر فصل تازهای در مسیر حفاظت و معرفی هرچه بهتر این اثر ماندگار به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان ادامه داد: در ادامه این مسیر، برنامهریزی برای ارتقای جایگاه میراث جهانی گنبد قابوس با جدیت در دستور کار قرار دارد و پیگیری جذب اعتبارات ملی و استانی، اجرای طرحهای مرمتی و حفاظتی، ساماندهی عرصه و حریم اثر، بهبود زیرساختهای گردشگری، ارتقای منظر و سیمای مجموعه، توسعه خدمات موردنیاز بازدیدکنندگان و معرفی شایستهتر این اثر جهانی با همکاری و همافزایی همه ظرفیتها دنبال میشود.
او تصریح کرد: همراهی مسئولان استانی و شهرستانی، مشارکت دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری گنبدکاووس، دانشگاهها، متخصصان و دوستداران میراثفرهنگی، نقش مهمی در حفظ و ارتقای جایگاه جهانی این اثر دارد و تلاش میشود گنبد قابوس بیش از گذشته در شأن جایگاه جهانی خود معرفی و صیانت شود.
فعالی با بیان اینکه حفاظت از گنبد قابوس تنها وظیفه یک دستگاه نیست، اظهار کرد: این اثر ارزشمند میراث مشترک همه مردم ایران و بشریت است و صیانت از آن نیازمند وفاق، همدلی و مشارکت همگانی است.
او در پایان با قدردانی از تلاشهای مرمتگران، کارشناسان، پژوهشگران، مدیران، مردم فرهنگدوست گنبدکاووس، اصحاب رسانه و تمامی دلسوزان میراثفرهنگی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همدلی و همکاری، جایگاه این شاهکار کمنظیر معماری ایران در عرصه جهانی بیش از پیش ارتقا یابد.
میراث جهانی گنبد قابوس در دهم تیرماه ۱۳۹۱ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۲) در سیوششمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در سنپترزبورگ روسیه، بهعنوان پانزدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
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